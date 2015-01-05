Меню
Колдовская история 2014 - 2015 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Колдовская история
Колдовская история Сезоны Сезон 3

Every Witch Way 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 5 января 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 19
Продолжительность сезона 9 часов 30 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
5.1 IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «Колдовская история»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Семерка на пляже The Beachside 7
Сезон 3 Серия 1
5 января 2015
Курсант Эмма Rebel Emma
Сезон 3 Серия 2
6 января 2015
Всегда лишь ты It's Always You
Сезон 3 Серия 3
7 января 2015
Нарушая все правила Breaking All the Rules
Сезон 3 Серия 4
8 января 2015
Бесконечное лето Neverending Summer
Сезон 3 Серия 5
9 января 2015
Темный Дэниел Daniel Darko
Сезон 3 Серия 6
12 января 2015
Плохой парень No More Mr. Nice Guy
Сезон 3 Серия 7
13 января 2015
С пауком покончено Spider No More
Сезон 3 Серия 8
14 января 2015
Спиной к спине Back to Back
Сезон 3 Серия 9
15 января 2015
Загадочный кристалл El Cristal de Caballero
Сезон 3 Серия 10
16 января 2015
Канай против Каная Kanay vs. Kanay
Сезон 3 Серия 11
19 января 2015
Невидимость Invisible Me
Сезон 3 Серия 12
20 января 2015
Правда о Канаях The Truth About Kanays
Сезон 3 Серия 13
21 января 2015
Спасатели-зомби Zombie Rescue Team
Сезон 3 Серия 14
22 января 2015
Кенгуру Джекс Kangaroo Jax
Сезон 3 Серия 15
26 января 2015
Вызов Defiance
Сезон 3 Серия 16
27 января 2015
Магическая дуэль Magical Throwdown
Сезон 3 Серия 17
28 января 2015
Канай наносит ответный удар The Kanay Strikes Back
Сезон 3 Серия 18
29 января 2015
Новый волшебный порядок. Часть 1 New Witch Order
Сезон 3 Серия 19
30 января 2015
