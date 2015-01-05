Меню
Колдовская история 2014 - 2015 3 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Every Witch Way
12+
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
5 января 2015
Год выпуска
2015
Количество серий
19
Продолжительность сезона
9 часов 30 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
5.1
IMDb
Написать отзыв
Список серий 3-го сезона сериала «Колдовская история»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Семерка на пляже
The Beachside 7
Сезон 3
Серия 1
5 января 2015
Курсант Эмма
Rebel Emma
Сезон 3
Серия 2
6 января 2015
Всегда лишь ты
It's Always You
Сезон 3
Серия 3
7 января 2015
Нарушая все правила
Breaking All the Rules
Сезон 3
Серия 4
8 января 2015
Бесконечное лето
Neverending Summer
Сезон 3
Серия 5
9 января 2015
Темный Дэниел
Daniel Darko
Сезон 3
Серия 6
12 января 2015
Плохой парень
No More Mr. Nice Guy
Сезон 3
Серия 7
13 января 2015
С пауком покончено
Spider No More
Сезон 3
Серия 8
14 января 2015
Спиной к спине
Back to Back
Сезон 3
Серия 9
15 января 2015
Загадочный кристалл
El Cristal de Caballero
Сезон 3
Серия 10
16 января 2015
Канай против Каная
Kanay vs. Kanay
Сезон 3
Серия 11
19 января 2015
Невидимость
Invisible Me
Сезон 3
Серия 12
20 января 2015
Правда о Канаях
The Truth About Kanays
Сезон 3
Серия 13
21 января 2015
Спасатели-зомби
Zombie Rescue Team
Сезон 3
Серия 14
22 января 2015
Кенгуру Джекс
Kangaroo Jax
Сезон 3
Серия 15
26 января 2015
Вызов
Defiance
Сезон 3
Серия 16
27 января 2015
Магическая дуэль
Magical Throwdown
Сезон 3
Серия 17
28 января 2015
Канай наносит ответный удар
The Kanay Strikes Back
Сезон 3
Серия 18
29 января 2015
Новый волшебный порядок. Часть 1
New Witch Order
Сезон 3
Серия 19
30 января 2015
