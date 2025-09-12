Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
СМЕРШ 3
Статьи
Статьи о сериале «СМЕРШ 3»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Статьи о сериале «СМЕРШ 3»
Вся информация о сериале
Любите военные сериалы? За лето вы могли пропустить 4 новинки с рейтингами 7.2+ — время наверстать упущенное
Здесь и масштабные сражения, и личные истории.
Написать
12 сентября 2025 12:48
Лучшим сезоном военного сериала «СМЕРШ» с Петренко оказался вовсе не первый: а вот последний установил антирекорд
Проект пока буксует, но до финала время еще есть.
7 комментариев
7 мая 2025 22:04
Получил по лицу, устроил марш-бросок: Петренко на съемках «СМЕРШа» вжился в роль контрразведчика
Да и Котлярский от него не отставал.
Написать
6 мая 2025 10:52
Главный ляп сериала «СМЕРШ» наконец-то исправят: допустили еще в первом сезоне
К третьему становится неактуальным, но неприятный осадок остался.
1 комментарий
24 апреля 2025 16:40
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667