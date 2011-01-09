Меню
Чуть свет – в Кэндлфорд 2008 - 2011, 4 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Чуть свет – в Кэндлфорд
Сезоны
Сезон 4
Lark Rise to Candleford
12+
Оригинальное название
Season 4
Название
Сезон 4
Премьера сезона
9 января 2011
Год выпуска
2011
Количество серий
6
Продолжительность сезона
6 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.2
Оцените
12
голосов
8.2
IMDb
Список серий 4-го сезона сериала «Чуть свет – в Кэндлфорд»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1
Episode 1
Сезон 4
Серия 1
9 января 2011
Серия 2
Episode 2
Сезон 4
Серия 2
16 января 2011
Серия 3
Episode 3
Сезон 4
Серия 3
23 января 2011
Серия 4
Episode 4
Сезон 4
Серия 4
30 января 2011
Серия 5
Episode 5
Сезон 4
Серия 5
6 февраля 2011
Серия 6
Episode 6
Сезон 4
Серия 6
13 февраля 2011
