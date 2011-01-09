Меню
Чуть свет – в Кэндлфорд 2008 - 2011, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Чуть свет – в Кэндлфорд
Lark Rise to Candleford 12+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 9 января 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 12 голосов
8.2 IMDb

Список серий 4-го сезона сериала «Чуть свет – в Кэндлфорд»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 4 Серия 1
9 января 2011
Серия 2 Episode 2
Сезон 4 Серия 2
16 января 2011
Серия 3 Episode 3
Сезон 4 Серия 3
23 января 2011
Серия 4 Episode 4
Сезон 4 Серия 4
30 января 2011
Серия 5 Episode 5
Сезон 4 Серия 5
6 февраля 2011
Серия 6 Episode 6
Сезон 4 Серия 6
13 февраля 2011
