Чуть свет – в Кэндлфорд 2008 - 2011 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Чуть свет – в Кэндлфорд
Киноафиша Сериалы Чуть свет – в Кэндлфорд Сезоны Сезон 2
Lark Rise to Candleford 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 21 декабря 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 12 голосов
8.2 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Чуть свет – в Кэндлфорд»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
21 декабря 2008
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
4 января 2009
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
11 января 2009
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
18 января 2009
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
25 января 2009
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
1 февраля 2009
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
8 февраля 2009
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
15 февраля 2009
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
22 февраля 2009
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
1 марта 2009
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
8 марта 2009
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
15 марта 2009
