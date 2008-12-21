Меню
Чуть свет – в Кэндлфорд 2008 - 2011 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Места съёмок
Lark Rise to Candleford
12+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
21 декабря 2008
Год выпуска
2008
Количество серий
12
Продолжительность сезона
12 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.2
Оцените
12
голосов
8.2
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Чуть свет – в Кэндлфорд»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1
Episode 1
Сезон 2
Серия 1
21 декабря 2008
Серия 2
Episode 2
Сезон 2
Серия 2
4 января 2009
Серия 3
Episode 3
Сезон 2
Серия 3
11 января 2009
Серия 4
Episode 4
Сезон 2
Серия 4
18 января 2009
Серия 5
Episode 5
Сезон 2
Серия 5
25 января 2009
Серия 6
Episode 6
Сезон 2
Серия 6
1 февраля 2009
Серия 7
Episode 7
Сезон 2
Серия 7
8 февраля 2009
Серия 8
Episode 8
Сезон 2
Серия 8
15 февраля 2009
Серия 9
Episode 9
Сезон 2
Серия 9
22 февраля 2009
Серия 10
Episode 10
Сезон 2
Серия 10
1 марта 2009
Серия 11
Episode 11
Сезон 2
Серия 11
8 марта 2009
Серия 12
Episode 12
Сезон 2
Серия 12
15 марта 2009
