Чуть свет – в Кэндлфорд
Цитаты
Цитаты из сериала Чуть свет – в Кэндлфорд
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Twister Turrill
Бог должен любить красивую мелодию, иначе мы все были бы немцами.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Карл Джонсон
Karl Johnson
