Чуть свет – в Кэндлфорд 2008 - 2011 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Места съёмок
Сезон 1
Lark Rise to Candleford
12+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
13 января 2008
Год выпуска
2008
Количество серий
10
Продолжительность сезона
10 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.2
Оцените
12
голосов
8.2
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Чуть свет – в Кэндлфорд»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
13 января 2008
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
20 января 2008
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
27 января 2008
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
3 февраля 2008
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
10 февраля 2008
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
17 февраля 2008
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
24 февраля 2008
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
2 марта 2008
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
9 марта 2008
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
23 марта 2008
