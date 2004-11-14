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Постер сериала Север и Юг
Постер сериала Север и Юг
Постер сериала Север и Юг
Постер сериала Север и Юг
Постер сериала Север и Юг
Постер сериала Север и Юг
Постер сериала Север и Юг
Постер сериала Север и Юг
Постер сериала Север и Юг
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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9 постеров
Киноафиша Сериалы Север и Юг

Север и Юг (2004 - 2004)

North & South 18+
Год выпуска 2004
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

Выросшая в зажиточной семье Маргарет вела комфортную жизнь привилегированного класса. Но когда ее отец перевез семью на север, ей пришлось приспосабливаться к жизни в Милтоне - городе, переживающем промышленную революцию.

Маргарет ненавидит новых «хозяев жизни», а владелец хлопковой фабрики Джон Торнтон становится для нее настоящим олицетворением зла. Маргарет дает понять этому «вульгарному выскочке», что ему лучше держаться от нее на расстоянии. Джона же неудержимо влечет к Маргарет, да и она со временем чувствует все возрастающую симпатию к нему…

В ролях
В ролях
Руперт Эванс
Руперт Эванс
Ричард Армитедж
Ричард Армитедж
Тим Пиготт-Смит
Тим Пиготт-Смит
Шинед Кьюсак
Шинед Кьюсак
Анна Максвелл Мартин
Анна Максвелл Мартин
Брендан Койл
Брендан Койл
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Сезоны
Север и Юг - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2004, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
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