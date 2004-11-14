Меню
Север и Юг 2004, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Север и Юг
Сезоны
Сезон 1
North & South
12+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
14 ноября 2004
Год выпуска
2004
Количество серий
4
Продолжительность сезона
4 часа 0 минут
Рейтинг сериала
8.3
Оцените
12
голосов
8.5
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Север и Юг»
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
14 ноября 2004
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
14 ноября 2004
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
14 ноября 2004
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
14 ноября 2004
