Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Север и Юг 2004, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Север и Юг
Киноафиша Сериалы Север и Юг Сезоны Сезон 1
North & South 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 ноября 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 12 голосов
8.5 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Север и Юг»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 ноября 2004
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 ноября 2004
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
14 ноября 2004
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
14 ноября 2004
График выхода всех сериалов
Он любимец зрителей «Невского», но не все знают его детскую тайну: что подтолкнуло Семёнова работать в полиции
«Точно не для детей пасхалки, а я сразу все узнал»: эту серию «Трех котов» словно сняли для взрослых
«Глупая наивная сказка»: американцы терпеть не могут этот фильм Спилберга, а в России ему поставили 8,1
Знаете о советском кино все? Тогда угадайте 5 фильмов по кадру с животными – символ 2026-го тоже здесь (тест)
«Могу пересказать каждый эпизод»: этот фильм из СССР покорил иностранцев задолго до «Москва слезам не верит» — во Франции входит в топ-100 лучших в истории
Постеры советского кино – отдельный вид искусства: спорим, не угадайте и 3/5 фильмов по рекламному плакату?
«Душераздирающе, но в хорошем смысле»: «Аватар 3» довел актеров до истерики на черновом показе
«Похожа на ангела»: советский Sci-Fi с Вертинской Тарантино любит сильнее, чем западную фантастику – фильм запомнил на всю жизнь
Сам себя не похвалишь…: «Сияние» и «Ловец снов» Стивен Кинг презирает, зато эту «зимнюю» экранизацию считает лучшей в истории
Игра актеров – идеальна, рейтинги – изумительны: эти 5 мини-сериалов невозможно смотреть по серии за раз (у №1 оценка 9.4!)
«Моя детская "Ирония судьбы"»: у поколения 70-х эта новогодняя сказка вызывает необъяснимый трепет — у нее 8 баллов и сразу два Боярских
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше