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Награды и номинации «Север и Юг»

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BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Best Production Design
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