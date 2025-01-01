Меню
Цитаты из сериала Север и Юг

Джон Торнтон [Когда Маргарет уходит из Милтона в карете] Посмотри на меня.
Джон Торнтон Куда ты идёшь?
Маргарет Хейл В Лондон. Я была в Милтоне.
Джон Торнтон Ты не угадаешь, где я был.
[Торнтон вытаскивает розу из Хелстона из кармана]
Маргарет Хейл Ты была в Хелстоне! Я думала, они все пропали!
Джон Торнтон Я нашла её в живой изгороди. Нужно хорошенько поискать. Почему ты была в Милтоне?
Маргарет Хейл По делу. Ну, то есть, у меня есть бизнес-предложение. Ох, мне нужен Генри, чтобы помочь мне объяснить.
Джон Торнтон Тебе не нужен Генри для объяснений.
Маргарет Хейл Мне нужно правильно это донести. Это бизнес-предложение. У меня есть около £15,000. Они лежат в банке, принося очень небольшой процент. Так что, мои финансовые консультанты говорят, что если ты возьмёшь эти деньги и используешь их для управления Мерлборо Мылами, ты сможешь дать мне гораздо лучший процент. Так что видишь, это всего лишь бизнес, ты не будешь мне ничем обязан. Это ты будешь делать...
[Торнтон наклоняется и берёт руку Маргарет]
Маргарет Хейл ...мне услугу.
[Маргарет берёт руку Торнтона и целует её]
Маргарет Хейл [Торнтон касается её щеки, наклоняется и целует её]
[Маргарет возвращается к Генри, и он передаёт ей чемодан]
Маргарет Хейл Генри, я...
Генри Леннокс Прощай, Маргарет.
[Маргарет возвращается к Торнтону]
Джон Торнтон Ты идёшь со мной домой.
John Thornton Мисс Хейл, я пришёл сюда не просто поблагодарить вас. Я пришёл... потому что... думаю, что это... очень вероятно... Я знаю, что никогда раньше не оказывался в таком положении. Слова подобрать трудно. Мисс Хейл, мои чувства к вам... очень сильны...
Margaret Hale Пожалуйста! Перестань. Молю, не продолжай дальше.
John Thornton Извините?
Margaret Hale Пожалуйста, не продолжайте в таком духе. Это не по-джентльменски.
John Thornton Я хорошо понимаю, что по крайней мере в ваших глазах я не джентльмен. Но думаю, что имею право узнать, чем же я для вас обидел.
Margaret Hale Меня возмущает, что вы говорите со мной так, будто это ваше... долг спасать мою репутацию!
John Thornton Я говорил вам о своих чувствах, потому что люблю вас; не думал о вашей репутации!
Margaret Hale Вы считаете, что, раз вы богаты, а мой отец сейчас в жалком положении, вы можете завладеть мной как своей собственностью! Полагаю, от человека в торговле не следует ждать большего!
John Thornton Я не хочу владеть вами! Я хочу жениться на вас, потому что люблю вас!
Margaret Hale Вам не следует! Потому что вы мне не нравитесь и никогда не нравились.
John Thornton Минуту назад мы говорим о цвете фруктов, а на следующей — о любви. Как такое может быть?
Margaret Hale Моя подруга Бэсси Хиггинс умирает.
John Thornton И это, конечно, моя вина.
Margaret Hale Извините.
John Thornton За что? Что вы считаете мои чувства к вам оскорбительными? Или что вы считаете, что из-за того, что я в торговле, я могу думать только в терминах купли и продажи? Или что мне нравится посылать своих сотрудников на досрочную могилу?
Margaret Hale Нет! Нет, конечно нет. Я... я извиняюсь за такую откровенность. Я ещё не научилась... как отказывать... как отвечать, когда мужчина разговаривает со мной, как вы только что.
John Thornton О, есть ли ещё другие? Это случается с вами каждый день? Разумеется. Вам приходится разочаровывать столько мужчин, которые предлагают вам своё сердце.
Margaret Hale Пожалуйста, поймите, мистер Торнтон...
John Thornton Я понимаю. Я понимаю вас полностью.
Margaret Hale Как же я хочу сказать тебе, как мне одиноко. Как холодно и жестоко здесь. Везде конфликты и злое отношение. Думаю, Бог покинул это место. Я верю, что видела ад, и он белый, он снегово-белый.
Hannah Thornton Материнская любовь крепка и вечна. Любовь девушки - как облако дыма: меняется с каждым порывом ветра.
Nicholas Higgins Думаю, я оставлю свой ум дома.
John Thornton Это... это мисс Хейл сказала вам прийти ко мне? Вы могли бы и сказать.
Nicholas Higgins И вы были бы чуть более вежливы?
John Thornton [Торнтон сверкает на него взглядом и уходит]
Nicholas Higgins Моя бедная Бэсс! Она прожила жизнь пса. Тяжёлый труд и болезни. У неё не было ни одного мгновения радости. Я не говорю, что не верю в твоего Бога, но не могу поверить, что Он задумал мир таким, какой он есть. Хозяева правят нами, а остальные из нас вынуждены жить полужизнью в тени.
John Thornton Кстати, я был прав, Мама. Мисс Холл не примет меня. Никто меня не любит. Никто не заботится обо мне, кроме тебя.
Hannah Thornton Материнская любовь крепка и вечна. А любовь девушки - как облачко дыма. Она меняется с каждым ветром.
John Thornton Я знал, что я ей не подхожу. Но, тем не менее, я думаю, что люблю её больше, чем когда-либо.
Hannah Thornton Я ненавижу её. Я старался не ненавидеть, когда думал, что она сделает тебя счастливым. Я бы отдал за это свою кровь. Кто она такая, что осмеливается отвергать тебя?
John Thornton Нет.
Hannah Thornton Это бесполезно, Джон. Твоя скорбь - моя. И если ты не будешь ненавидеть её, то я должна.
John Thornton Ей не важна я, и это достаточно. Единственное, что ты можешь сделать для меня, это больше никогда не произносить её имени. Мы больше никогда не будем говорить о ней.
Hannah Thornton От всей души — я только желаю, чтобы она и вся её семья были сметены назад в то место, откуда пришли.
