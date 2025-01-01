John Thornton Мисс Хейл, я пришёл сюда не просто поблагодарить вас. Я пришёл... потому что... думаю, что это... очень вероятно... Я знаю, что никогда раньше не оказывался в таком положении. Слова подобрать трудно. Мисс Хейл, мои чувства к вам... очень сильны...

Margaret Hale Пожалуйста! Перестань. Молю, не продолжай дальше.

Margaret Hale Пожалуйста, не продолжайте в таком духе. Это не по-джентльменски.

John Thornton Я хорошо понимаю, что по крайней мере в ваших глазах я не джентльмен. Но думаю, что имею право узнать, чем же я для вас обидел.

Margaret Hale Меня возмущает, что вы говорите со мной так, будто это ваше... долг спасать мою репутацию!

John Thornton Я говорил вам о своих чувствах, потому что люблю вас; не думал о вашей репутации!

Margaret Hale Вы считаете, что, раз вы богаты, а мой отец сейчас в жалком положении, вы можете завладеть мной как своей собственностью! Полагаю, от человека в торговле не следует ждать большего!

John Thornton Я не хочу владеть вами! Я хочу жениться на вас, потому что люблю вас!

Margaret Hale Вам не следует! Потому что вы мне не нравитесь и никогда не нравились.

John Thornton Минуту назад мы говорим о цвете фруктов, а на следующей — о любви. Как такое может быть?

Margaret Hale Моя подруга Бэсси Хиггинс умирает.

John Thornton И это, конечно, моя вина.

Margaret Hale Извините.

John Thornton За что? Что вы считаете мои чувства к вам оскорбительными? Или что вы считаете, что из-за того, что я в торговле, я могу думать только в терминах купли и продажи? Или что мне нравится посылать своих сотрудников на досрочную могилу?

Margaret Hale Нет! Нет, конечно нет. Я... я извиняюсь за такую откровенность. Я ещё не научилась... как отказывать... как отвечать, когда мужчина разговаривает со мной, как вы только что.

John Thornton О, есть ли ещё другие? Это случается с вами каждый день? Разумеется. Вам приходится разочаровывать столько мужчин, которые предлагают вам своё сердце.

Margaret Hale Пожалуйста, поймите, мистер Торнтон...