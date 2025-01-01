Маргарет Хейл
В Лондон. Я была в Милтоне.
[Торнтон вытаскивает розу из Хелстона из кармана]
Маргарет Хейл
Ты была в Хелстоне! Я думала, они все пропали!
Джон Торнтон
Я нашла её в живой изгороди. Нужно хорошенько поискать. Почему ты была в Милтоне?
Маргарет Хейл
По делу. Ну, то есть, у меня есть бизнес-предложение. Ох, мне нужен Генри, чтобы помочь мне объяснить.
Маргарет Хейл
Мне нужно правильно это донести. Это бизнес-предложение. У меня есть около £15,000. Они лежат в банке, принося очень небольшой процент. Так что, мои финансовые консультанты говорят, что если ты возьмёшь эти деньги и используешь их для управления Мерлборо Мылами, ты сможешь дать мне гораздо лучший процент. Так что видишь, это всего лишь бизнес, ты не будешь мне ничем обязан. Это ты будешь делать...
[Торнтон наклоняется и берёт руку Маргарет]
Маргарет Хейл
...мне услугу.
[Маргарет берёт руку Торнтона и целует её]
Маргарет Хейл
[Торнтон касается её щеки, наклоняется и целует её]
[Маргарет возвращается к Генри, и он передаёт ей чемодан]
Маргарет Хейл
Генри, я...
Генри Леннокс
Прощай, Маргарет.
[Маргарет возвращается к Торнтону]