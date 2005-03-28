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Постер сериала Брежнев
Постер сериала Брежнев
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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2 постера
Киноафиша Сериалы Брежнев

Брежнев (2005 - 2005)

Brezhnev 18+
Год выпуска 2005
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

4-серийный мини-сериал "Брежнев" посвящен последнему году жизни Генерального секретаря ПБ ЦК КПСС Л. И. Брежнева. В 1982 году он уже стар и очень болен, но на его плечах руководство огромной страной. Однажды он решает, что настала пора уйти на заслуженный отдых, и пишет заявление. Однако его соратники не готовы к такому повороту событий. Они понимают, что согласиться с отставкой вождя — подписать себе приговор. Но, в тоже время, пришло время подумать о преемнике. В сериале очень хорошо передана историческая обстановка. Отличные актерские работы дают представление о характере взаимоотношений Брежнева и его окружения. Сериал интересен, в первую очередь, с исторической точки зрения.

В ролях
В ролях
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Владимир Меньшов
Владимир Меньшов
Мария Шукшина
Мария Шукшина
Валерий Золотухин
Валерий Золотухин
Артур Ваха
Артур Ваха
Светлана Крючкова
Светлана Крючкова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Брежнев - Сезон 1 Сезон 1
2005, 4 эпизода
 
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