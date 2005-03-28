4-серийный мини-сериал "Брежнев" посвящен последнему году жизни Генерального секретаря ПБ ЦК КПСС Л. И. Брежнева. В 1982 году он уже стар и очень болен, но на его плечах руководство огромной страной. Однажды он решает, что настала пора уйти на заслуженный отдых, и пишет заявление. Однако его соратники не готовы к такому повороту событий. Они понимают, что согласиться с отставкой вождя — подписать себе приговор. Но, в тоже время, пришло время подумать о преемнике. В сериале очень хорошо передана историческая обстановка. Отличные актерские работы дают представление о характере взаимоотношений Брежнева и его окружения. Сериал интересен, в первую очередь, с исторической точки зрения.