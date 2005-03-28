Оповещения от Киноафиши
Brezhnev 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 марта 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут

Рейтинг сериала

7.0
Оцените 12 голосов
7.2 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Брежнев»

Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 марта 2005
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
29 марта 2005
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 марта 2005
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
31 марта 2005
