Роман «Кровавый круиз» прославил Матса Страндберга: теперь по нему сняли сериал — выживут ли тысячи пассажиров, запертые в лабиринте с тварью?

Три сезона был идеальным мужчиной, а сейчас раздражает зрителей: этот персонаж в «Клюквенном щербете» — еще хуже Фатиха

Сколько всего сезонов и серий в сериале «Константинополь»: рассказываем, как смотреть, чтобы ничего не пропустить

«Бесславные ублюдки» так и не получили сиквел, и теперь Netflix это исправит: в главной роли – звезда «Мастера и Маргариты» Локшина

Откуда в первом «Шрэке» взялся Шляпник? Эту загадку разгадать легче легкого – если включить культовый мульт в оригинале (видео)

Все было так очевидно: Скорсезе заранее выдал главный поворот «Острова проклятых» — просто пересмотрите сцену на пароме

«Мастера и Маргариту» официально признали одним из лучших фильмов 2025 года: скандальная военная драма с Петровым тоже в топе

Лишь один фильм Гайдая за границей оценили по заслугам: в России о нем не вспоминают, а в СССР вообще заставили «цензурить»

И треснул мир напополам: американцы испытывали испанский стыд из-за 1 сцены «Ночного дозора» - им показали измененную версию

Бесследно пропала целая семья: 5 фильмов об исчезнувших людях с надеждой на счастливый финал