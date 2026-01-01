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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Огузхан Чеми
Oguzhan Çemi
Киноафиша
Персоны
Огузхан Чеми
Огузхан Чеми
Oguzhan Çemi
Дата рождения
1 августа 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Турция
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.1
Близкое счастье
(2025)
7.1
Моя дорогая мама
(2022)
Фильмография Огузхан Чеми
7.1
Близкое счастье
мелодрама
2025, Турция/Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.1
Моя дорогая мама
драма, семейный
2022, Турция
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