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Огузхан Чеми
Огузхан Чеми Oguzhan Çemi
Киноафиша Персоны Огузхан Чеми

Огузхан Чеми

Oguzhan Çemi

Дата рождения
1 августа 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Турция
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр

Популярные фильмы

Близкое счастье 7.1
Близкое счастье (2025)
Моя дорогая мама 7.1
Моя дорогая мама (2022)

Фильмография Огузхан Чеми

Близкое счастье 7.1
Близкое счастье
мелодрама 2025, Турция/Россия
Моя дорогая мама 7.1
Моя дорогая мама
драма, семейный 2022, Турция
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