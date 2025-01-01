На смену Высоцкому с «Вертикалью» придет «Вершина»: режиссер «Метода» и «Лихих» снимет триллер про альпинистов

Стивен Кинг уже оценил нового «Бегущего человека»: автор сравнил премьеру с культовым хитом 80-х, снятым вообще не по его книгам

Два удара ножом в живот — и хоть бы хны: позорный киноляп с Арьей Старк, который разрушил реализм «Игры престолов»

300 тысяч зрителей и $3 млн: столько собрал фильм «Человек-бензопила: История Резе» на родине – вот когда новинка выйдет в России

Минус 20 кило, 6 приемов пищи и куча яблок: диетолог разобрал диету звезды «Постучись в мою дверь» – выявил «самую большую ошибку»

«Деньги нужны, чтобы не думать о них»: вспомните 5 фильмов СССР по цитатам о финансах (тест)

Кристофер Нолан в восторге от «Крушащей машины» с Дуэйном Джонсоном — фильм пока что жестко проваливается в прокате

Новый фильм с Бенедиктом Камбербэтчем совсем скоро появится в «цифре» — картина стала ремейком культовой комедии

«Выглядит красиво»: за океаном полюбили это малобюджетное фэнтези из СССР — и по нему пытаются понять «загадочную русскую душу»

Камчатка — фейк: «Очень странные дела» снимали далеко от России, но «советская» тюрьма оказалась настоящей