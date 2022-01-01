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Все части «Наследников»
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Все части «Наследников»

Популярная медиафраншиза «Disney Channel» стартовала летом 2015 года. На сегодняшний день основной фэнтезийный киноцикл включает три полнометражных телевизионных фильма.

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Наследники 3
Наследники 3
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6.0
приключения, семейный
2019, США
Наследники 2
Наследники 2
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6.0
боевик, приключения, семейный
2017, США
Наследники
Наследники
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6.0
комедия, семейный, фэнтези
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В каком порядке смотреть все части «Наследников» Disney

Фантастическая музыкальная кинотрилогия принадлежит американскому режиссеру и хореографу Кенни Ортегу. Над созданием сценария работал творческий тандем в лице Джозанн Макгиббон и Сары Парриотт. События кинематографического цикла происходят на Острове Потерянных, а также в вымышленных Соединенных Штатах Аурадона. В центре сюжета – принц Бен, являющийся сыном Красавицы и Чудовища (Короля и Королевы), а также трудные подростки, родителями которых являются знаменитые диснеевские злодеи. Помимо основной трилогии, созданы: спин-офф в виде мини-сериала «Наследники: Школа секретов» к дебютной части франшизы, мультипликационный сериал «Наследники: Недобрый мир», а также сиквел короткого метра ко второй части основой франшизы «Наследников».

2015, «Наследники»

Первый фантастический мюзикл вышел на большие экраны в конце июля 2015-го. Диснеевская кинолента моментально получила головокружительный успех. Зрительский отклик был позитивным, как и оценки кинокритиков. Так что решение относительно продолжения кинопроекта приняли без раздумий. Итак, прошло двадцать лет после свадьбы небезызвестной красавицы Белль и принявшего человеческий облик Чудовища. Теперь супружеская пара занимает почетный королевский трон. Король и Королева основали процветающий, благополучный Аурадон, жители которого представляют собой новую светлую нацию всех близлежащих королевств. А злодейские персоны отосланы на Остров Потерянных. Юный наследник Бен намерен выбрать четырех детей злодеев и переселить их в Соединенные Штаты, тем самым подарив ребятам возможность стать добрыми, в отличие от их родителей. Однако злобная Малефисента подговаривает дочь и других детей украсть волшебную палочку, чтобы освободить взрослых злодеев из заточения на острове.

2017, «Наследники 2»

Вторая часть музыкальной кинематографической франшизы с тем же актерским составом вышла в свет в июле 2017-го. Кинолента является идейным продолжением первого фильма. Теперь Соединенными Штатами Аурадона управляет король Бен. Дочь Малефисенты стала самой настоящей знаменитостью, ведь она встречается с красавцем королем. Ей сложно привыкнуть к новому образу. Поэтому Мэл постоянно использует магические приемы из заклинательной книги своей матери, чтобы поддерживать имидж принцессы. Остальные герои довольны своей жизнью и больше не желают возвращаться на Остров Потерянных. Кстати, на острове тоже произошли некоторые перестановки. Сейчас им управляет дочка Урсулы, которую зовут Ума. Злодейке помогают Гарри Крюк и Гил ЛеГюм. Разругавшись с возлюбленным, Мэл отправляется в злодейскую обитель. Похоже, королю придется отправиться на опасные поиски любимой принцессы.

2019, «Наследники 3»

Премьера приключенческого сиквела к предыдущим частям кинотрилогии состоялась второго августа 2019-го на телевизионном канале «Disney Channel». А шестого числа того же месяца фильм вышел в DVD формате. Мэл и Бен собираются пожениться и сообщают о своих намерениях окружающим. Но Одри не радуют вести о женитьбе, ее переполняют зависть и ненависть. Несчастной Мэл придется просить о помощи отца, которого она не видела долгие годы. Неужели властитель подземного царства, повелевающий душами мертвых, согласится спасти дочку, а вместе с ней и Соединенные Штаты Аурадона?

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