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Open-air концерты для тех, кто планирует оказаться летом в Петербурге

Пора бежать из офисов! Короткое русское лето не будет ждать, поэтому берите от него всё. Советуем концерты под открытым небом в Санкт-Петербурге, ради которых стоит сюда приехать. Масштабные фестивали и «ламповые» концерты, классика и рок — в подборке каждый найдёт что-то на свой вкус.

 

Все 24
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Оркестр у моря «Linkin Park Symphony»
Оркестр у моря «Linkin Park Symphony»
неоклассика
Концерт у моря «Рок с симфоническим оркестром»
Концерт у моря «Рок с симфоническим оркестром»
рок, живая музыка
Концерт у моря «Мировые рок-хиты на виолончелях»
Концерт у моря «Мировые рок-хиты на виолончелях»
рок, живая музыка
Симфонический оркестр СПб (Камерный состав)
классическая музыка
Джаз у моря «Night in New York»
джаз
Фестиваль «Антон тут рядом»
Фестиваль «Антон тут рядом»
поп, фестиваль
От Вивальди до рок-хитов. Концерт на крыше
От Вивальди до рок-хитов. Концерт на крыше
классическая музыка, рок
Мировые рок-хиты и саундтреки на крыше
Мировые рок-хиты и саундтреки на крыше
рок, неоклассика
Магия кельтских гор. Концерт на крыше
Магия кельтских гор. Концерт на крыше
фолк
Вивальди «Времена года» над Петербургом. Концерт на крыше
Вивальди «Времена года» над Петербургом. Концерт на крыше
классическая музыка
Танцевальный Джаз и летнее настроение на крыше
Танцевальный Джаз и летнее настроение на крыше
джаз
Романтический Джаз на крыше: Fly me to the moon
Романтический Джаз на крыше: Fly me to the moon
джаз
Романтический джаз на крыше. Faberge Jazz Trio
Романтический джаз на крыше. Faberge Jazz Trio
джаз
Гитары и волшебный саксофон. Концерт на крыше
джаз, рок, неоклассика
Ближе к небу. Джаз на крыше
Ближе к небу. Джаз на крыше
джаз
Испанская гитара. Концерт на крыше
Испанская гитара. Концерт на крыше
классическая музыка
Хиты блюза и рок-н-ролла. Концерт на крыше
Хиты блюза и рок-н-ролла. Концерт на крыше
блюз, рок-н-ролл
Концерт у моря «Легенды русского рока на виолончелях»
рок, живая музыка
Джаз у моря «Night in Paris»
джаз
Симфонический концерт у моря «Frank Sinatra»
Симфонический концерт у моря «Frank Sinatra»
джаз, живая музыка
Оркестр у моря «30 Seconds to Mars Symphony»
Оркестр у моря «30 Seconds to Mars Symphony»
рок, живая музыка
Оркестр у моря «Ludovico Einaudi»
Оркестр у моря «Ludovico Einaudi»
живая музыка
Концерт «Джаз с оркестром у моря»
джаз
Музыка из японского аниме и Disney. Концерт на крыше
Музыка из японского аниме и Disney. Концерт на крыше
неоклассика
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Все Классическая музыка Джаз Рок Живая музыка Блюз Рок-н-ролл Поп Фестиваль Неоклассика Фолк

Концерты на крыше Zarenkov Gallery

Летний концертный сезон на крыше арт-пространства Zarenkov Gallery в Санкт-Петербурге предлагает уникальную атмосферу, сочетая живопись, музыку и городской пейзаж.

Каждые выходные с пятницы по воскресенье здесь проходят выступления лучших петербургских музыкантов. В программе — разнообразные жанры, от классики и джаза до рок-хитов на виолончелях и саундтреков к кинофильмам. Вечера на крыше под живую музыку и аромат горячего шоколада создадут незабываемую атмосферу для ценителей искусства и музыки.

Концерты в Исткабеле

На территории Исткабеля, исторической зоны у моря, проходят уникальные концерты под открытым небом. Гостям предлагаются захватывающие выступления джазовых ансамблей, рок-групп с симфоническим оркестром, а также трибьют-концерты, посвященные великим музыкантам. Эти музыкальные события в атмосферном месте, полном истории, обещают стать ярким событием летнего сезона.

Фестиваль «Антон тут рядом» 2025

27 августа в Санкт-Петербурге на территории Севкабель Порта состоится музыкальный фестиваль «Антон тут рядом», организованный благотворительным фондом одноимённого названия.

Основная цель фестиваля — собрать средства для поддержки программ помощи аутичным детям и взрослым. В программе — несколько музыкальных сцен, лекции, маркет с продукцией инклюзивных мастерских, а также различные зоны отдыха, включая фудкорты и тату-зону. Это событие, где каждый может быть собой, наслаждаться музыкой и поддержать важное дело.

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