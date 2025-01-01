Пора бежать из офисов! Короткое русское лето не будет ждать, поэтому берите от него всё. Советуем концерты под открытым небом в Санкт-Петербурге, ради которых стоит сюда приехать. Масштабные фестивали и «ламповые» концерты, классика и рок — в подборке каждый найдёт что-то на свой вкус.
Летний концертный сезон на крыше арт-пространства Zarenkov Gallery в Санкт-Петербурге предлагает уникальную атмосферу, сочетая живопись, музыку и городской пейзаж.
Каждые выходные с пятницы по воскресенье здесь проходят выступления лучших петербургских музыкантов. В программе — разнообразные жанры, от классики и джаза до рок-хитов на виолончелях и саундтреков к кинофильмам. Вечера на крыше под живую музыку и аромат горячего шоколада создадут незабываемую атмосферу для ценителей искусства и музыки.
На территории Исткабеля, исторической зоны у моря, проходят уникальные концерты под открытым небом. Гостям предлагаются захватывающие выступления джазовых ансамблей, рок-групп с симфоническим оркестром, а также трибьют-концерты, посвященные великим музыкантам. Эти музыкальные события в атмосферном месте, полном истории, обещают стать ярким событием летнего сезона.
27 августа в Санкт-Петербурге на территории Севкабель Порта состоится музыкальный фестиваль «Антон тут рядом», организованный благотворительным фондом одноимённого названия.
Основная цель фестиваля — собрать средства для поддержки программ помощи аутичным детям и взрослым. В программе — несколько музыкальных сцен, лекции, маркет с продукцией инклюзивных мастерских, а также различные зоны отдыха, включая фудкорты и тату-зону. Это событие, где каждый может быть собой, наслаждаться музыкой и поддержать важное дело.