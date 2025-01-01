Концерты на крыше Zarenkov Gallery

Летний концертный сезон на крыше арт-пространства Zarenkov Gallery в Санкт-Петербурге предлагает уникальную атмосферу, сочетая живопись, музыку и городской пейзаж.

Каждые выходные с пятницы по воскресенье здесь проходят выступления лучших петербургских музыкантов. В программе — разнообразные жанры, от классики и джаза до рок-хитов на виолончелях и саундтреков к кинофильмам. Вечера на крыше под живую музыку и аромат горячего шоколада создадут незабываемую атмосферу для ценителей искусства и музыки.

Концерты в Исткабеле

На территории Исткабеля, исторической зоны у моря, проходят уникальные концерты под открытым небом. Гостям предлагаются захватывающие выступления джазовых ансамблей, рок-групп с симфоническим оркестром, а также трибьют-концерты, посвященные великим музыкантам. Эти музыкальные события в атмосферном месте, полном истории, обещают стать ярким событием летнего сезона.

Фестиваль «Антон тут рядом» 2025

27 августа в Санкт-Петербурге на территории Севкабель Порта состоится музыкальный фестиваль «Антон тут рядом», организованный благотворительным фондом одноимённого названия.

Основная цель фестиваля — собрать средства для поддержки программ помощи аутичным детям и взрослым. В программе — несколько музыкальных сцен, лекции, маркет с продукцией инклюзивных мастерских, а также различные зоны отдыха, включая фудкорты и тату-зону. Это событие, где каждый может быть собой, наслаждаться музыкой и поддержать важное дело.