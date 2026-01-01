26 августа 2026 года в Петербурге, в Севкабель Порт, пройдет самый дискоцентричный музыкальный фестиваль лета. Это событие организуется командой благотворительного фонда «Антон тут рядом» совместно с Doing Great Agency. Главная цель фестиваля — собрать средства на программы помощи аутичным детям и взрослым.
На сцене фестиваля выступят талантливые исполнители и коллективы, среди которых:
Фестиваль предлагает зрителям живую музыку и танцы, что сделает его отличным выбором для тех, кто ценит инклюзивные инициативы и разнообразную музыкальную культуру.
Каждый год фестиваль «Антон тут рядом» становится не только источником вдохновения и радостных эмоций, но и важной платформой для привлечения внимания к теме аутизма. В этом году участников ожидает насыщенная программа, которая не оставит равнодушными ценителей хорошей музыки и общественных инициатив.
Не упустите возможность стать частью этого замечательного события и поддержать благородные цели!