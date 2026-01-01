Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фестиваль «Антон тут рядом»
Киноафиша Фестиваль «Антон тут рядом»

Фестиваль «Антон тут рядом»

0+
Возраст 0+

О концерте

Музыкальный фестиваль «Антон тут рядом» в Санкт-Петербурге

26 августа 2026 года в Петербурге, в Севкабель Порт, пройдет самый дискоцентричный музыкальный фестиваль лета. Это событие организуется командой благотворительного фонда «Антон тут рядом» совместно с Doing Great Agency. Главная цель фестиваля — собрать средства на программы помощи аутичным детям и взрослым.

Кто выступит на фестивале?

На сцене фестиваля выступят талантливые исполнители и коллективы, среди которых:

  • Mirele
  • «тима ищет свет»
  • «Элли на Маковом поле»
  • ELLA с специальным гостем «Парнишка»
  • Наша Таня
  • Инклюзивный оркестр «Тут рядом»

Фестиваль предлагает зрителям живую музыку и танцы, что сделает его отличным выбором для тех, кто ценит инклюзивные инициативы и разнообразную музыкальную культуру.

Значимость события

Каждый год фестиваль «Антон тут рядом» становится не только источником вдохновения и радостных эмоций, но и важной платформой для привлечения внимания к теме аутизма. В этом году участников ожидает насыщенная программа, которая не оставит равнодушными ценителей хорошей музыки и общественных инициатив.

Не упустите возможность стать частью этого замечательного события и поддержать благородные цели!

Купить билет на концерт Фестиваль «Антон тут рядом»

Помощь с билетами
В других городах
Август
26 августа среда
15:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Шедевры мировой классики
12+
Классическая музыка
Шедевры мировой классики
29 марта в 19:00 Санктъ-Петербургъ Опера
от 1500 ₽
Орган при свечах
6+
Классическая музыка
Орган при свечах
10 августа в 21:30 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 599 ₽
PRO standup концерт 30+ Медийных комиков
18+
Юмор
PRO standup концерт 30+ Медийных комиков
13 марта в 20:00 Sumbur
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше