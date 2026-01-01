Данжн Фест (Dungeon Fest) 1-2 августа
6+
О выставке

Данжн Фест в Санкт-Петербурге: Праздник приключений в Гоблинграде

Представляем вашему вниманию Данжн Фест в Санкт-Петербурге — это фестиваль, полный гоблинов, захватывающих приключений, музыкальных воплей и таинственной сырной магии. В этом году нас ждут встречи с пиратами!

Что ждет гостей фестиваля?

  • Огромный зал для ролевых приключений, где каждый сможет попробовать себя в роли героя.
  • Два дня живой музыки на двух сценах от Dungeon Records.
  • Монументальное ристалище Ордена Куросенка — не пропустите!
  • Уличные активности, которые подарят много радости и позитива.
  • Мусорная кузня на базарной площади: создайте себе картонную броню и молот из банок!
  • Зоны настольных игр от Горохового Перевала, где вас ждут «Банды Гоблинграда», «Гоблинский Пнуш» и новые игры.
  • Обилие вкусной еды на здоровенном фуд-корте — море жаренного и вареного!

Мы уверены, что это не все сюрпризы, которые ждут вас на фестивале. Следите за обновлениями в социальных сетях!

Август
1 августа суббота
12:00
Культурный квартал «Брусницын» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30
от 2500 ₽

