Данжн Фест в Санкт-Петербурге: Праздник приключений в Гоблинграде
Представляем вашему вниманию Данжн Фест в Санкт-Петербурге — это фестиваль, полный гоблинов, захватывающих приключений, музыкальных воплей и таинственной сырной магии. В этом году нас ждут встречи с пиратами!
Что ждет гостей фестиваля?
- Огромный зал для ролевых приключений, где каждый сможет попробовать себя в роли героя.
- Два дня живой музыки на двух сценах от Dungeon Records.
- Монументальное ристалище Ордена Куросенка — не пропустите!
- Уличные активности, которые подарят много радости и позитива.
- Мусорная кузня на базарной площади: создайте себе картонную броню и молот из банок!
- Зоны настольных игр от Горохового Перевала, где вас ждут «Банды Гоблинграда», «Гоблинский Пнуш» и новые игры.
- Обилие вкусной еды на здоровенном фуд-корте — море жаренного и вареного!
Мы уверены, что это не все сюрпризы, которые ждут вас на фестивале. Следите за обновлениями в социальных сетях!