Пикник Афиши 2026. Санкт-Петербург

Культовый фестиваль Пикник Афиши анонсировал новые даты и места проведения в 2026 году. Так, зрителей ждут 20 июня в Москве, в историческом парке Коломенское, и 8 августа в Санкт-Петербурге, на живописном Елагином острове.
Парк Коломенское стал домом для фестиваля и символом московского лета. Елагин остров, выбранный в качестве новой площадки, отражает уникальную атмосферу северной столицы. Эти две локации идеально подойдут для слияния культуры, музыки и гастрономии.
Пикник Афиши давно перерос статус простого музыкального события. Это событие стало частью городского лайфстайла, объединив различные направления современного досуга. Фестиваль показывает, как креативная индустрия может создавать устойчивую ценность для брендов и аудитории.
Евгений Сидоров, генеральный директор компании Афиша, отметил:
Сегодня Пикник Афиши — часть культурного кода обеих столиц, который определяет ритм всего лета! Мы рады объявить время и место нашего праздника в следующем году. В 2026 году мы вновь откроем лето в июне в Москве и будем провожать его в августе в Петербурге.