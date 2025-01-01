Пикник Афиши 2026. Санкт-Петербург

Пикник Афиши вернется в 2026 году в Санкт-Петербург

Культовый фестиваль Пикник Афиши анонсировал новые даты и места проведения в 2026 году. Так, зрителей ждут 20 июня в Москве, в историческом парке Коломенское, и 8 августа в Санкт-Петербурге, на живописном Елагином острове.

Знакомство с локациями

Парк Коломенское стал домом для фестиваля и символом московского лета. Елагин остров, выбранный в качестве новой площадки, отражает уникальную атмосферу северной столицы. Эти две локации идеально подойдут для слияния культуры, музыки и гастрономии.

Фестиваль как часть культурного кода

Пикник Афиши давно перерос статус простого музыкального события. Это событие стало частью городского лайфстайла, объединив различные направления современного досуга. Фестиваль показывает, как креативная индустрия может создавать устойчивую ценность для брендов и аудитории.

Цитата генерального директора