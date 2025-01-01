Меню
Пикник Афиши 2026. Санкт-Петербург
Киноафиша Пикник Афиши 2026. Санкт-Петербург

Пикник Афиши 2026. Санкт-Петербург

0+
Возраст 0+

О концерте

Пикник Афиши вернется в 2026 году в Санкт-Петербург

Культовый фестиваль Пикник Афиши анонсировал новые даты и места проведения в 2026 году. Так, зрителей ждут 20 июня в Москве, в историческом парке Коломенское, и 8 августа в Санкт-Петербурге, на живописном Елагином острове.

Знакомство с локациями

Парк Коломенское стал домом для фестиваля и символом московского лета. Елагин остров, выбранный в качестве новой площадки, отражает уникальную атмосферу северной столицы. Эти две локации идеально подойдут для слияния культуры, музыки и гастрономии.

Фестиваль как часть культурного кода

Пикник Афиши давно перерос статус простого музыкального события. Это событие стало частью городского лайфстайла, объединив различные направления современного досуга. Фестиваль показывает, как креативная индустрия может создавать устойчивую ценность для брендов и аудитории.

Цитата генерального директора

Евгений Сидоров, генеральный директор компании Афиша, отметил: Сегодня Пикник Афиши — часть культурного кода обеих столиц, который определяет ритм всего лета! Мы рады объявить время и место нашего праздника в следующем году. В 2026 году мы вновь откроем лето в июне в Москве и будем провожать его в августе в Петербурге.

Купить билет на концерт Пикник Афиши 2026. Санкт-Петербург

Август
8 августа суббота
14:00
ЦПКиО им. Кирова Санкт-Петербург, Елагин остров, 4
от 1000 ₽

