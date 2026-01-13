Обновленный музыкальный фестиваль «Stereoleto» 2026 в Санкт-Петербурге

В 2026 году международный музыкальный фестиваль «Stereoleto» отметит свой 25-летний юбилей. Мероприятие пройдет в Севкабель Порту 13 и 14 июня, предлагая зрителям не только музыкальные выступления, но и множество дополнительных активностей.

Программа фестиваля

В этом году «Stereoleto» порадует гостей разнообразной программой. Помимо выступлений известных артистов, посетителей ждёт мультимедийная выставка, маркет и фуд-зона. Фестиваль славится своим свободным подходом к жанрам, что позволяет представлять как популярных музыкантов, так и новые имена на отечественной сцене.

История фестиваля

Фестиваль «Stereoleto» стал одним из первых независимых музыкальных мероприятий в России и за годы своего существования значительно повлиял на развитие музыкальной индустрии страны. В разные годы фестиваль привозил в Россию мировых звезд, таких как Franz Ferdinand, Massive Attack и Nick Cave, а также русских исполнителей — Кино, Басту и Лев Лещенко.

Сюрпризы и новые имена

В 2026 году лайн-ап фестиваля обновится полностью, и организаторы обещают удивить зрителей новыми имена, а также спецпроектами. Полный список артистов и деталей программы будет раскрыт в течение ближайших месяцев.

Первую партию билетов уже можно приобрести, и стоит поторопиться, ведь интерес к фестивалю всегда высокий. Убедитесь сами, что «Stereoleto» — это не просто музыкальное событие, а настоящая культурная площадка и важная часть современного Петербурга.