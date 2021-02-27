Оповещения от Киноафиши
Череповец
Адрес
г. Череповец, ул. Беляева, 69
Телефон

+7 (8202) 26-02-68 / кассы

Билеты от 300 ₽
О кинотеатре

Кинотеатр «Шторм» в городе Череповце расположен по адресу ул. Беляева д. 69.

Открытие мультиплекса прошло в 2009 году, он вмещает в себя два  небольших кинозала. «Шторм» считается одним из популярных заведений среди молодежи. В кинокомплексе приятная атмосфера, она поднимает настроения всем посетителям.

Каждый зал оснащен новейшим оборудованием, которое позволяет просматривать фильмы в 3D формате. Система кондиционирования зима-лето и удобные кресла с подставками, обеспечат зрителям полный комфорт на протяжении всего киносеанса.

Кино-бар расположен в холле, в нем продается большой ассортимент продукции: от холодных и горячих закусок до напитков.

Помимо просмотра фильмов гости могут посетить ресторан с европейской и японской кухней, а также сыграть в бильярд или сходить на дискотеку. 

Бар
Кафе
7.6
14 голосов
Билеты от 300 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Шторм
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 1 сеанс
21:30 от 450 ₽ ...
Дополнительное время
Дополнительное время
Сегодня 1 сеанс
11:45 от 400 ₽ ...
Драники
Драники
Сегодня 2 сеанса
10:00 от 300 ₽ 15:40 от 450 ₽ ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 2 сеанса
18:40 от 450 ₽ 21:00 от 450 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Александр Протопопов 27 февраля 2021, 14:04
В течении часа был занят телефон по заказу билетов, в Победу дозвонилмя с первого раза. По итогу всей семьёй поехали в Победу.
Михаил Канин 16 мая 2024, 23:09
Отвратительный кинозал , диваны .... Стоп ,диванами ваще не назовёшь , скамейки поставили близко чтоб побольше народу влезло , дешманские .Спина… Читать дальше…
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Фильмы в кинотеатре Шторм

Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
21:30 от 450 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
11:45 от 400 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:00 от 300 ₽ 15:40 от 450 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
