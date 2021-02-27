Кинотеатр «Шторм» в городе Череповце расположен по адресу ул. Беляева д. 69.

Открытие мультиплекса прошло в 2009 году, он вмещает в себя два небольших кинозала. «Шторм» считается одним из популярных заведений среди молодежи. В кинокомплексе приятная атмосфера, она поднимает настроения всем посетителям.

Каждый зал оснащен новейшим оборудованием, которое позволяет просматривать фильмы в 3D формате. Система кондиционирования зима-лето и удобные кресла с подставками, обеспечат зрителям полный комфорт на протяжении всего киносеанса.

Кино-бар расположен в холле, в нем продается большой ассортимент продукции: от холодных и горячих закусок до напитков.

Помимо просмотра фильмов гости могут посетить ресторан с европейской и японской кухней, а также сыграть в бильярд или сходить на дискотеку.