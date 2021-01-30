Оповещения от Киноафиши
Синема Парк Мармелад

Синема Парк Мармелад

Вологда
Адрес
г. Вологда, Пошехонское шоссе, 22, ТРЦ «Мармелад»
Телефон

+7 (495) 419-33-44 / автоинформатор

Билеты от 480 ₽
Сеть

Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино
ТРК
Расположен в ТРЦ «Мармелад»

О кинотеатре

Кинотеатр «Синема Парк Мармелад» Вологда находится на третьем этаже торгового центра «Мармелад» по адресу Пошехонское шоссе, 22.

Открытие мультиплекса прошло в 2010 году, он сделан по мировому стандарту и оснащен самой современной техникой. Дизайн киноцентра выполнен в экзотическом стиле и способствует полному расслаблению.
Кинотеатр способен вместить 1100 зрителей, и чтобы каждому было удобно, залы оснащены мягкими сидениями и оборудованы специальными местами для инвалидов. Здесь будет комфортно людям с любой комплектацией, ограниченными возможностями и  даже слабослышащим. Плавающий экран обеспечивает высокое качество изображения.
После просмотра фильма гости могут продолжить свой отдых в кафе, здесь где регулярно проводят  разнообразные развлекательные мероприятия.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Синема Парк Мармелад» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

 

Бар
Расположен в ТЦ
Есть сканнер билетов
Парковка
Расписание сеансов в кинотеатре Синема Парк Мармелад
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
00:50 от 480 ₽ ...
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
Сегодня 1 сеанс
23:20 от 480 ₽ ...
Горничная
Горничная
Сегодня 2 сеанса
23:10 от 520 ₽ 00:20 от 520 ₽ ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 1 сеанс
23:10 от 520 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Анастасия Селиванова 30 января 2021, 22:16
Обслуживание дно) 😪
Бараков Николай 15 декабря 2020, 10:05
Дорогие товарищи!
Ваше расписание фильа "Серебряные коньки" на сегодня - выше всяких похвал!!!!
19 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
В кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» установлена суперцена на премьерные показы фильма «Привидение»
В кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» установлена суперцена на премьерные показы фильма «Привидение» Фильм «Привидение» режиссера Майкла Сакси снят по популярному роману Дэвида Левинтана «Каждый новый день». Лента выходит в российский прокат с 26 апреля 2018 года, но и
Написать
23 апреля 2018 16:10
Фильм «Напарник» покажут в кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» по всей России
Фильм «Напарник» покажут в кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» по всей России 13 сентября, за день до официального старта проката, в кинотеатрах сети «СИНЕМА ПАРК» пройдут показы остросюжетной комедии «Напарник». Для жителей Новосибирска в
Написать
11 сентября 2017 18:24
Третий фестиваль французского кино пройдёт кинотеатрах СИНЕМА ПАРК по всей России
Третий фестиваль французского кино пройдёт кинотеатрах СИНЕМА ПАРК по всей России С 4 по 9 апреля в кинотеатрах сети СИНЕМА ПАРК состоится третий фестиваль «Le cinéma français», в формате которого пройдут показы лучших современных фильмов французского
Написать
4 апреля 2017 18:16
Все новости кинотеатра
Фильмы в кинотеатре Синема Парк Мармелад

Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
00:50 от 480 ₽
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл ужасы 2026, США
2D
23:20 от 480 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
23:10 от 520 ₽ 00:20 от 520 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Гигант
Гигант
2025, США, драма, спорт
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
