Кинотеатр «Синема Парк Мармелад» Вологда находится на третьем этаже торгового центра «Мармелад» по адресу Пошехонское шоссе, 22.



Открытие мультиплекса прошло в 2010 году, он сделан по мировому стандарту и оснащен самой современной техникой. Дизайн киноцентра выполнен в экзотическом стиле и способствует полному расслаблению.

Кинотеатр способен вместить 1100 зрителей, и чтобы каждому было удобно, залы оснащены мягкими сидениями и оборудованы специальными местами для инвалидов. Здесь будет комфортно людям с любой комплектацией, ограниченными возможностями и даже слабослышащим. Плавающий экран обеспечивает высокое качество изображения.

После просмотра фильма гости могут продолжить свой отдых в кафе, здесь где регулярно проводят разнообразные развлекательные мероприятия.



