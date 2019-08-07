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Синема Стар Рио

Вологда
Адрес
г. Вологда, Окружное шоссе, 12, ТРЦ «РИО», 2 этаж
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Сеть

Синема Стар
ТРК
Расположен в ТРЦ «Рио» Вологда

О кинотеатре

Кинотеатр «Синема Стар Рио» расположен в развлекательном торговом центре «Рио», который находится по адресу Окружное шоссе, д. 12.
Этот трехзальный мультиплекс оснащен самым современным техническим оборудованием, благодаря которому зрители смогут просмотреть фильмы в 2D и 3D формате. Каждый зал имеет комфортабельные кресла с регулируемой спинкой, оборудованные специальными подставками для напитков. В залах установлена система кондиционирования зима-лето. Для того чтобы посетителям было удобно пройти, проходы между рядами достаточно просторные.
В холле киноцентра продаются прохладительные напитки, закуски, разнообразные десерты, традиционный попкорн и т.д. В торговом центре есть кафе, пиццерия и детские развлекательные площадки.
На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Синема Стар Рио» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Игровая зона
Диваны
6.4 Оцените
25 голосов
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Отзывы о кинотеатре

Павел Карепин 7 августа 2019, 17:14
Здравствуйте, ходил на фильм Король Лев, было ужасное качество , множество людей было недовольно , администратор сказал, что проблема устраниться, но… Читать дальше…
Liana Molchanova 7 декабря 2023, 21:53
КИНОТЕАТРА НЕ СУЩЕСТВУЕТ
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25 голосов
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Скидки в кинотеатре
Детям

Детям до 10 лет - каждый день с 10:00 до 14:59 - скидка на билет в кино 50%. Только на репертуар с возрастным ограничением от 0 и 6+. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Многодетным семьям

Многодетным семьям - каждый день с 10:00 до 14:59 - скидка на билет 50% при предъявлении удостоверения многодетной семьи. При условии посещения трех членов семьи и более единовременно. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Многодетным семьям
Льготные билеты

При предъявлении социальной карты пенсионера/удостоверения инвалида скидка на билет - 50%. Предложение действует с понедельника по среду с 10:00 до 14:59. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам Инвалидам
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