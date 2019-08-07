Кинотеатр «Синема Стар Рио» расположен в развлекательном торговом центре «Рио», который находится по адресу Окружное шоссе, д. 12.

Этот трехзальный мультиплекс оснащен самым современным техническим оборудованием, благодаря которому зрители смогут просмотреть фильмы в 2D и 3D формате. Каждый зал имеет комфортабельные кресла с регулируемой спинкой, оборудованные специальными подставками для напитков. В залах установлена система кондиционирования зима-лето. Для того чтобы посетителям было удобно пройти, проходы между рядами достаточно просторные.

В холле киноцентра продаются прохладительные напитки, закуски, разнообразные десерты, традиционный попкорн и т.д. В торговом центре есть кафе, пиццерия и детские развлекательные площадки.

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