Кинотеатр «Синема Стар Рио» расположен в развлекательном торговом центре «Рио», который находится по адресу Окружное шоссе, д. 12.
Этот трехзальный мультиплекс оснащен самым современным техническим оборудованием, благодаря которому зрители смогут просмотреть фильмы в 2D и 3D формате. Каждый зал имеет комфортабельные кресла с регулируемой спинкой, оборудованные специальными подставками для напитков. В залах установлена система кондиционирования зима-лето. Для того чтобы посетителям было удобно пройти, проходы между рядами достаточно просторные.
В холле киноцентра продаются прохладительные напитки, закуски, разнообразные десерты, традиционный попкорн и т.д. В торговом центре есть кафе, пиццерия и детские развлекательные площадки.
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Детям до 10 лет - каждый день с 10:00 до 14:59 - скидка на билет в кино 50%. Только на репертуар с возрастным ограничением от 0 и 6+. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Многодетным семьям - каждый день с 10:00 до 14:59 - скидка на билет 50% при предъявлении удостоверения многодетной семьи. При условии посещения трех членов семьи и более единовременно. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.