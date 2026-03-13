Оповещения от Киноафиши
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Зверополис 2
приключения, анимация, комедия
2025, США
2D
12:00
от 450 ₽
Инферно
ужасы
2025, Мексика / США
2D
20:30
от 450 ₽
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
2D
18:00
от 450 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
16:00
от 450 ₽
Марсупилами. Пушистый круиз
приключения, комедия, семейный
2026, Бельгия / Франция
2D
14:00
от 450 ₽
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
18:40
от 450 ₽
20:10
от 450 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
14:50
от 450 ₽
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
2D
11:15
от 350 ₽
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
2D
13:00
от 450 ₽
16:50
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Инферно
Отзывы
2025, Мексика / США, ужасы
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
