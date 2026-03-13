Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Мир»

Сегодня 13 Завтра 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2 приключения, анимация, комедия 2025, США
2D
12:00 от 450 ₽
Инферно
Инферно ужасы 2025, Мексика / США
2D
20:30 от 450 ₽
К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
2D
18:00 от 450 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
16:00 от 450 ₽
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз приключения, комедия, семейный 2026, Бельгия / Франция
2D
14:00 от 450 ₽
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
18:40 от 450 ₽ 20:10 от 450 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
14:50 от 450 ₽
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
2D
11:15 от 350 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
13:00 от 450 ₽ 16:50 от 450 ₽
