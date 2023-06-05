Кинотеатр «Мир» в Северске расположен в центре города по адресу: проспект Коммунистический, д. 30.



Был открыт в день празднования Победы, 9 мая 2005 года.



Кинотеатр отличается эффектным интерьером, в холле выполнена красивая лепнина, придающая помещению роскошный вид. В киноцентре два кинозала: «Синий» рассчитан на 152 зрителя, «Красный» — на 148 зрителей. В кинозалах установлены удобные кресла с подставками для напитков, имеются места для поцелуев (на последнем ряду), система кондиционирования «зима-лето», лестничные подсветки. Здесь каждый гость чувствует себя комфортно и непринуждённо.

Кинозалы оборудованы современным кинопроекционным оборудованием и акустической системой DolbyDigital 5.1. Здесь вы сможете насладиться фильмами в 2D и 3D формате.

В кинотеатре «Мир» также предлагает свои услуги кино-бар с обширным меню, необычные ощущения вы почувствуете в 5D аттракционе, для азартных гостей работают игровые автоматы. Действует бесплатный Wi-Fi.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Мир» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.