Адрес
г. Северск, проспект Коммунистический, 30
Показать на карте
Телефон

+7 (3823) 54-59-59 / автоинформатор

Позвонить

+7 (952) 893-01-35 / бронирование

Позвонить
Кинотеатр «Мир» в Северске расположен в центре города по адресу: проспект Коммунистический, д. 30.

Был открыт в день празднования Победы, 9 мая 2005 года.

Кинотеатр отличается эффектным интерьером, в холле выполнена красивая лепнина, придающая помещению роскошный вид. В киноцентре два кинозала: «Синий» рассчитан на  152 зрителя, «Красный» — на 148 зрителей. В кинозалах установлены удобные кресла с подставками для напитков, имеются места для поцелуев (на последнем ряду), система кондиционирования «зима-лето», лестничные подсветки. Здесь каждый гость чувствует себя комфортно и непринуждённо.
Кинозалы оборудованы современным кинопроекционным оборудованием и акустической системой DolbyDigital 5.1. Здесь вы сможете насладиться фильмами в 2D и 3D формате.
В кинотеатре «Мир» также предлагает свои услуги кино-бар с обширным меню,  необычные ощущения вы почувствуете в 5D аттракционе, для азартных гостей работают игровые автоматы. Действует бесплатный Wi-Fi.
На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Мир» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Игровая зона
Wi-Fi
Расписание сеансов в кинотеатре Мир
Зверополис 2
Зверополис 2
Сегодня 1 сеанс
12:00 от 450 ₽ ...
Инферно
Инферно
Сегодня 1 сеанс
20:30 от 450 ₽ ...
К себе нежно
К себе нежно
Сегодня 1 сеанс
18:00 от 450 ₽ ...
Красавица
Красавица
Сегодня 1 сеанс
16:00 от 450 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Зоя Шурпак (Белинская) 5 июня 2023, 07:07
Скажите пожалуйста. зачем в расписании на сегодня и на завтра стоит фильм "Переводчик" на 9 час 05 мин? Ведь фильм на это время отменен.… Читать дальше…
Evgenia Chernova 20 января 2018, 19:43
Хороший кинотеатр, но когда начнете продавать билеты по пластиковым картам- на дворе 21 век???? И пожалуйста - не продавайте чипсы в хрустящих пакетах!!!! Сделайте, как попкорн, в стаканах!
Фильмы в кинотеатре Мир

Зверополис 2
Зверополис 2 приключения, анимация, комедия 2025, США
2D
12:00 от 450 ₽
Инферно
Инферно ужасы 2025, Мексика / США
2D
20:30 от 450 ₽
К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
2D
18:00 от 450 ₽
