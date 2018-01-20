Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре Мир
Мир
Отзывы о кинотеатре Мир
Evgenia Chernova
20 января 2018, 19:43
Оценка
Хороший кинотеатр, но когда начнете продавать билеты по пластиковым картам- на дворе 21 век???? И пожалуйста - не продавайте чипсы в хрустящих пакетах!!!! Сделайте, как попкорн, в стаканах!
Киноафиша.инфо
23 января 2018, 18:26
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв, передадим его администрации кинотеатра.
Лиза Довгялович
3 января 2022, 04:00
Оценка
здравствуйте,кинотеатр очень хороший и довольно большой (для меня),мне нравится ваш кинотеатр. И сегодня мы пойдем к вам на зверопой 2 :)
Зоя Шурпак (Белинская)
5 июня 2023, 07:07
Скажите пожалуйста. зачем в расписании на сегодня и на завтра стоит фильм "Переводчик" на 9 час 05 мин? Ведь фильм на это время отменен. так как детям из школьных лагерей показывают детские фильмы. На мой вопрос ответили, что читайте объявления на двери кинотеатра. Сейчас 80-е годы двадцатого века? Что я могу получить информацию только на входной двери кинотеатра
Сильно разочаровала администрация театра, хотя мне кинотеатр "МИР" мне всегда нравился и я часто посещаю
Oleg Bochkarev
22 марта 2024, 12:24
Оценка
онлайн не купить билеты.а зочеться посмотреть где сидеть.
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
