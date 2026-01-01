Скидки в кинотеатрах Магадана

Оповещения от Киноафиши
В данном разделе мы собрали подробную информацию о скидках в кинотеатрах Магадана, а также об акциях на билеты и предложения кинотеатров. Выберите свою льготную категорию из списка, чтобы найти наиболее выгодное предложение. Купить билет в кино со скидкой теперь как никогда проще с порталом Киноафиша!
Многодетным семьям / Горняк

Для детей из многодетных семей предоставляется скидка 20% на билеты.

Многодетным семьям
Коллективные заявки / Горняк

При групповом посещении от 15 человек действует скидка 20% на билеты в кино.

Коллективные заявки
Детям / Горняк

Для детей до 4 лет на фильмы в формате 2D билет в кино бесплатно без предоставления отдельного места.

Детям
Скидки ветеранам ВОВ / Горняк

Ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется 100% скидка на билеты.

Ветеранам ВОВ
Бонусная программа / Радуга кино

Для владельцев карт кинотеатра действует накопительная бонусная программа.

Владельцам карт
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
