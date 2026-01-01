Скидки в кинотеатрах Магадана

Многодетным семьям / Горняк
Для детей из многодетных семей предоставляется скидка 20% на билеты.
Коллективные заявки / Горняк
При групповом посещении от 15 человек действует скидка 20% на билеты в кино.
Детям / Горняк
Для детей до 4 лет на фильмы в формате 2D билет в кино бесплатно без предоставления отдельного места.
Скидки ветеранам ВОВ / Горняк
Ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется 100% скидка на билеты.
Бонусная программа / Радуга кино
Для владельцев карт кинотеатра действует накопительная бонусная программа.