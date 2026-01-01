Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Колония»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Магадан, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Кинотеатры рядом
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Найдите кинотеатры рядом с вами
Для этого нужно разрешить браузеру определить ваше местоположение.
Определить местоположение
Ваше местоположение:не определено
Обновить
Горняк
ул. Ленина, 19
400 метров
Нагаевский
Новая, 31/10
950 метров
Радуга кино
ул. Пролетарская, 66, ТЦ "Идея"
1.8 км
Кинотеатр Ола Родина ООЦК
Магаданская область, пгт. Ола, пл. Ленина 5
28.3 км
Стекольный ДК
п. Стекольный, ул. Советская, д. 7
53.3 км
ДК
Магаданская обл., пос. Палатка, ул. Ленина, 80
60.2 км
Кинотеатр Усть-Омчуг "Аргентум"
Усть-Омчуг, ул. Победы, д. 21
186 км
Факел
Ягодное, улица Ленина 42
336 км
Центр Кино
Сусуман, ул. Ленина, д. 30
385 км
Сордоннох Синема
Оймяконский р-н, с. Орто-Балаган, Центральная, 11
540 км
Муус-Хайа (Томтор)
Оймяконский р-н, с. Томтор, Обручева, 14
577 км
Аймакан (Ючюгей)
Оймяконский р-н, с. Ючюгей, Школьная, 17
620 км
В июне СФР заберет до 7 390 рублей из пенсии миллионов россиян — и это законно
Даже старые подушки снова пахнут свежестью: простая летняя хитрость, которая помогает избавиться от пота и желтых пятен
Линолеум и паркет — прошлый век: в 2026-м кладут только это покрытие — не мнется и воды не боится
«Голодные игры» и даже «Сумерки» пали перед новым кассовым гигантом Lionsgate — сборы космические, в кинотеатрах аншлаги уже с 9 утра
Сразу после «Невского» включила этот мини-сериал с Паламарчуком — и на 4 часа выпала из реальности: теперь советую всем
«Можно врубать хоть с 5 эпизода»: зрители честно рассказали, что не так с новыми российскими «Бриджертонами» — 90 серий осилят точно не все
До моря далеко, зато до теста один клик: угадайте 5 фильмов СССР по кадру с побережьем
Смысла ждать «Аватар 4» почти не осталось: бюджет сократили, старых персонажей убрали — вот что задумал Кэмерон
«Завидую тем, кто еще не видел»: этот исторический сериал Netflix — фактически «Игра престолов» в декорациях Азии XIII века
«Какая чушь»: новый сериал НТВ раскритиковали еще до премьеры из-за одной детали сюжета — «Обезьяны, лошади, дельфины, попугаи... Что дальше?»
В этом аниме «все мужчины – красавцы»: не зря фаны ждали его выхода 20+ лет – стартует уже в июле (обводите дату)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667