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Убить Билла: Кровавое дело целиком
Единая версия знаменитой дилогии Квентина Тарантино с дополнительными анимационными сценами
боевик, криминал, триллер
2006, США
8.0
Билеты
Майкл
Масштабный музыкальный байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
8.0
Билеты
Закулисье реальности
Продавец мебели попадает в загадочный лабиринт. Фильм на основе городской легенды и крипипасты
ужасы, фантастика
2026, США
7.0
Билеты
Мандалорец и Грогу
Полнометражные приключения Дина Джарина и его милейшего подопечного
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
2026, США
7.0
Билеты
Дьявол носит Prada 2
Миранда Пристли и Энди Сакс возвращаются. Сиквел культовой комедийной драмы о модной журналистике
комедия, драма
2026, США
7.0
Билеты
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Леопард и тигренок отправляются к Байкалу на поиски пропавшей нерпы
анимация
2026, Россия
7.0
Билеты
Шевели перьями
В мире, где птицы разучились летать, орленок Игги стремится воплотить свою главную мечту
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
7.0
Билеты
Грязные деньги
Боевик Гая Ричи об элитном отряде наёмников
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
7.0
Билеты
Кощей. Тайна живой воды
Российский мультфильм для всей семьи о Кощее, который сражается за свое семейное счастье
анимация
2026, Россия
7.0
Билеты
Момо
Маленькая сиротка с волшебными способностями противостоит похитителям времени
семейный, фэнтези
2025, Германия
6.0
Билеты
Богатыри
Школьник и два бравых витязя из Древней Руси противостоят коварной колдунье
семейный, фэнтези, комедия
2026, Россия
6.0
Билеты
Побег из волшебного измерения
Новый мультфильм о бартьях-медвежонках Бриаре и Брамбле
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
6.0
Билеты
Преступление на третьем этаже
Французская криминальная комедия об авторе детективов и его супруге
комедия, криминал
2026, Франция
6.0
Билеты
Пропасть
Головокружительный российский триллер о любовном треугольнике
триллер
2026, Россия
5.0
Билеты
Обитель зла: Мутация
Девочка с загадочным заболеванием раскрывает страшный секрет своих приемных родителей
ужасы, триллер
2026, США
4.0
Билеты
Не одна дома 3. Выпускной
Новые приключения Маши, которая вновь противостоит Няне и спасает самый важный вечер года
комедия
2026, Россия
4.0
Билеты
Дени и Мэни в кино!
Российская комедия о псе Дэни, котике Мэни и их хозяевах
комедия
2026, Россия
0.0
Билеты
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 195. Билеты в лето
анимация
2026, Россия
0.0
Билеты
Космическая Машка
11-летняя дочь космонавта вливается в среду сверстников
комедия
2026, Россия
0.0
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