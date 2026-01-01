Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Холоп 3» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Драники Расписание сеансов Драники, 2025 в Копейске

Расписание сеансов Драники, 2025 в Копейске

Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
В чужой шкуре
В чужой шкуре
2026, США / Испания, анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Всю жизнь ел окрошку на кефире – как оказалось, очень зря: от летнего супа одни проблемы – узнал у диетолога, как их избежать
Что делать, если при повороте направо автобусная полоса: инспекторы ГАИ признают только один выход
После этих 3 фраз мошенники точно не перезвонят: работают как часы
3 непредсказуемых мини-сериала для «пижамного» вечера пятницы: останетесь дома и ни разу не пожалеете
Самый заразительный тест! Угадайте 6 советских фильмов по кадру с улыбкой — хорошее настроение прилагается
Эти 3 шедевра реально пробуждают интерес к науке — рекомендует даже астрофизик: «Интерстеллара» в списке нет
«Обходительный Петров — достойный антоним дерзкому Янковскому»: после 1 серии зрители нашли у «Фишера. Инквизитор» серьезную проблему
Сулейман посредственный, Хюррем как бочка: еще одна Роксолана катком проехалась по «Великолепному веку»
«Я бы всем, кто тест проходит, ордена б давала»: узнали цитату? Тогда на 6 сложных вопросов о «Девчатах» ответите без проблем
НТВ, ИВИ, Okko, СТС и Первый канал готовят громкие премьеры: что посмотреть с 8 по 14 июня
«Неправильно ты, дядя Федор, тест проходишь»: вспомните ли вы факты из мультфильма «Трое из Простоквашино»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше