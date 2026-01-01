Оповещения от Киноафиши
Искра
ул. Октябрьская, 439
г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 439
+7 (928) 012-44-00 (касса)
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Человек, который смеется
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
