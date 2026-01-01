Оповещения от Киноафиши
Монитор: расписание сеансов и цены в Ессентуках

Ессентуки
Искра г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 439
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
09:50 от 350 ₽ 11:45 от 400 ₽ 13:40 от 700 ₽ 15:55 от 450 ₽ 18:00 от 550 ₽ 20:05 от 550 ₽ 21:55 от 1000 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
10:00 от 350 ₽ 11:40 от 700 ₽ 12:00 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽ 15:40 от 800 ₽ 16:00 от 450 ₽ 18:20 от 450 ₽ 20:00 от 550 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:00 от 300 ₽ 12:10 от 350 ₽ 13:45 от 400 ₽ 17:55 от 550 ₽
