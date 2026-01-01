Оповещения от Киноафиши
Монитор
Расписание
Монитор: расписание сеансов и цены в Ессентуках
Искра
г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 439
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
09:50
от 350 ₽
11:45
от 400 ₽
13:40
от 700 ₽
15:55
от 450 ₽
18:00
от 550 ₽
20:05
от 550 ₽
21:55
от 1000 ₽
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
2D
10:00
от 350 ₽
11:40
от 700 ₽
12:00
от 400 ₽
14:00
от 400 ₽
15:40
от 800 ₽
16:00
от 450 ₽
18:20
от 450 ₽
20:00
от 550 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:00
от 300 ₽
12:10
от 350 ₽
13:45
от 400 ₽
17:55
от 550 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
