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Скоро в прокате «Момо»
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г. Барнаул, ул. Крупской, 97
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КИНОЗАЛ ВРЕМЕННО ЗАКРЫТ
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Майкл
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2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
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2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
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Отзывы
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
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