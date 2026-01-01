Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убить Билла: Кровавое дело целиком»
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О кинотеатре
Расписание
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Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
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Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
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Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
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Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
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Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
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Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
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Космическая Машка
комедия
2026, Россия
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Пропасть
триллер
2026, Россия
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Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
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Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
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Богатыри
семейный, фэнтези, комедия
2026, Россия
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Момо
семейный, фэнтези
2025, Германия
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850
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Огни
ул. Антона Петрова, 219б, ТРЦ «Огни»
5
5.5
км
FORMULA
ул. Балтийская, 16, ТРЦ «Праздничный»
5
5.6
км
Европа
Павловский тракт, 251в, ТРЦ «Европа», 2 этаж
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
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