Кинотеатр «Полярный» в Апатитах находится в центре города на площади Ленина. Этот кинозал был построен еще в советский период и много лет является сосредоточием культурной жизни для жителей заполярного города и близлежащих поселков, здесь проводятся праздничные торжества, конкурсы, развлекательные программы.

Зрительный зал оборудован современной кинопроекционной техникой и звуковой системой Dolby. Фильмы демонстрируются в 2D и 3D форматах.

В репертуаре представлены мировые и отечественные кино-новинки, фильмы прошлых лет.

Для автомобилей предусмотрена бесплатная парковка.