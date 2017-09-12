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Киноафиша Апатитов Кинотеатры Полярный

Полярный

Апатиты
Адрес
г. Апатиты, пл.Ленина, д.3
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Телефон

8 (921) 039-99-30

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О кинотеатре

Кинотеатр «Полярный» в Апатитах находится в центре города на площади Ленина. Этот кинозал был построен еще в советский период и много лет является сосредоточием культурной жизни для жителей заполярного города и близлежащих поселков, здесь проводятся праздничные торжества, конкурсы, развлекательные программы.

Зрительный зал оборудован современной кинопроекционной техникой и звуковой системой Dolby. Фильмы демонстрируются в 2D и 3D форматах.
В репертуаре представлены мировые и отечественные кино-новинки, фильмы прошлых лет.
Для автомобилей предусмотрена бесплатная парковка.

 

Бар
Парковка
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12 сентября 2017 12:23
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