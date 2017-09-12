Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Апатитов
Полярный
Новости кинотеатра «Полярный»
В «Родине» покажут фильм-концерт «Проводник»
16 сентября в киноцентре «Родина» состоится показ фильма норвежского режиссера Нильса Гаупа «Проводник», организованный международным кинофестивалем в Тромсё при
12 сентября 2017 12:23
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
