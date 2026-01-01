Скидки в кинотеатрах Александрова

В данном разделе мы собрали подробную информацию о скидках в кинотеатрах Александрова, а также об акциях на билеты и предложения кинотеатров. Выберите свою льготную категорию из списка, чтобы найти наиболее выгодное предложение. Купить билет в кино со скидкой теперь как никогда проще с порталом Киноафиша!
Для детей вход бесплатный / Сатурн
Детям: до 3-х лет вход бесплатный. Только в сопровождении родителей и без предоставления места. Скидки не действуют в выходные и праздничные дни и в первую неделю проката фильма.
Скидки при коллективном посещении / Сатурн
Ежедневно действуют скидки при коллективном посещении.