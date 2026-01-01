Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Частная жизнь»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Александров, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Кинотеатры рядом
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Найдите кинотеатры рядом с вами
Для этого нужно разрешить браузеру определить ваше местоположение.
Определить местоположение
Ваше местоположение:не определено
Обновить
Сатурн
ул. Советский пер
850 метров
Южный
ул. Королева, 6
2.1 км
Vivat
ул. Советская, 12
27.4 км
Кинотеатр Березняки ДК “Юность”
Московская область Сергиево-Посадский городской округ д.Березняки д.110
29.9 км
Звёздный
Богородское, улица Богородское, д. 9А
34.3 км
ФБУ «ЦОК 12 ГУ» Минобороны России (Триумф)
ул. бульвар Свободы, 5
34.5 км
Космик Капитолий
Новоугличское шоссе, 85, ТЦ «Капитолий»
37 км
Космик Счастливая семья
ул. Вознесенская, 32, ТРЦ «Счастливая семья»
37.3 км
Горизонт
Московская область, п. Реммаш, улица Институтская, 8,
39.3 км
Оскар
ул. Маяковского, 6
40.9 км
Кинозал КДЦ
с. Шеметово, микрорайон Новый, 34
41.3 км
Адамант синема
ул. Победы, 1
42 км
Финал «Вампиров средней полосы» покажут раньше стриминга: где и когда увидеть последнюю серию
Не только Брагин с Верой: пересмотрела 5 детективов, где есть он и она — просто проглотила за вечер
Пока НТВ тянет с выходом «Невского-8», в Сети появились 5 версий того, как мог «выжить» Семенов: одна очень грустная
«Летят журавли» в Европе знают под совсем другим названием: настоящее оказалось «возмутительно пошлым» – пришлось срочно менять
Сезон еще не закончился, а рейтинг уже 8,9: новый сериал от Бондарчуков покорил зрителей — актерам хочется аплодировать стоя
Переплюнули оригинал: китайцы пересняли «Супер-Бобровых» — собрали в 10 раз больше комедии с Мадяновым
Как в «Маше и Медведе»: 3 способа покрасить яйца к Пасхе – справится даже ребёнок (и никаких красителей из магазина)
320 000 000 просмотров – слёз еще больше: над этой серией «Маши и медведя» россияне рыдают в три ручья, а иностранцы не понимают подвоха
Успели соскучиться по Колесникову? На НТВ выходит новинка — драмы больше, чем «Первом отделе»
Иностранцы глянули советскую экранизацию Булгакова : «Мастер и Маргарита» даже рядом не стоит – не зря у фильма 7.7 на IMDb
Шанса не было: даже Селин не смог бы спасти Дукалиса — вспоминаем трагичный итог «Ментов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667