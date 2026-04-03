«У меня очень плохое предчувствие»: Рецензия Киноафиши

Невеста приезжает в загородный дом своего возлюбленного, чтобы познакомиться с его семьей, провести вместе неделю, а затем сыграть свадьбу в этом прекрасном фамильном особняке. Они идеальная пара, которая понимает друг друга с полуслова, перебрасывается внутренними шуточками и отличается явной физической совместимостью. Верх мечтаний! Вот только родственники суженного ведут себя крайне подозрительно, и Рейчел не покидает ощущение, что нечто очень плохое должно случиться.

Совсем небольшая рекламная кампания до релиза сериала была сфокусирована лишь на именах братьев Даффер, создателей «Очень странных дел». После неоднозначной реакции на финальный сезон флагманского проекта Netflix, кредит доверия к именам продюсеров заметно убавился. На деле же братья лишь привлекли «У меня очень плохое предчувствие» на свою студию, не оказывая никакого креативного влияния. А вот чем действительно ярок и отличен сериал, так это полным женским производством. Именно в таком ключе стоит его советовать.

Первые два эпизода поставила Вероника Тофильская («Олененок»), погружая нас в насыщенный триллер, который можно ожидать от сериала с подобным названием. Мистические события, перешептывания, крупные планы на неприветливых лицах и гнетущее чувство клаустрофобии. Аксель Кэролин («Призраки усадьбы Блай») замедляет наш участившийся ритм сердца, выхватывает прекрасные диалоги, следит за развитием характеров, расширяет локации с идеальным вкраплением жанра найденной пленки. На пятый и шестой эпизод приходит Лиза Брюльманн («Убивая Еву») с бойким монтажом, хаотичностью, толпой статистов, еще большим количеством локаций, пейзажными планами и огромным количеством юмора для передышки в центре истории, чтобы затем обрушить на нас классический хоррор. На последние два эпизода возвращается Вероника с длинными съемками одним кадром и детальным разглядыванием эмоций героев. Вместе это превращается в самый захватывающий пример работы режиссерской команды на современном телевидении, дарящий кардинально разный подход, полностью меняющий сюжет каждые две серии.

По большей степени это заслуга автора, Хейли З. Бостон, до этого написавшей «Новый вишневый вкус», незаслуженно лишенный внимания магический боди-хоррор для ценителей жанра (или скорее мультижанровости, на которую способен качественный ужастик). Время от времени ее идеи помогают развивать создательницы короткометражного фильма «Души абсолюта», происходящего на фоне реального солнечного затмения. В фантазии таких авторов сомневаться не приходится. Вторят этому единственные мужчины в основной производственной команде, операторы «Олененка» и «Энн», которые превращают камеру в дьявольского призрака, способного на любые степени близости и невероятные маневры.

Сюжетные повороты нарушают ожидания, но также угадываются насмотренным зрителем, доказывая логичность текста. Все сценарные ружья выстреливают без осечек. Хоррор-мозаика приводит к кровавому завершению, и завершение это особенно ценно, пока другие сериальные ужастики современности тянутся долгие сезоны, задавая больше вопросов и не давая ответов.

Здесь же вопросы работают как предзнаменования, подкрепляя дискомфорт героини и зрителя. Застреленная лисица, капли крови на полу, запутанные коридоры особняка-лабиринта. Каждая деталь работает на неутихающее беспокойство, а не является нарезкой скримеров.

Одни второстепенные персонажи проработаны больше других, но каждый из них удачно встроен в свои повествовательные элементы. Создатели умело ими жонглируют, наслаждаясь выбранным сериальным форматом. В самом сердце восьми часовых эпизодов героиня Камилы Морроун, нетипичная невеста: сквернословящая, в татуировках и сигаретой в зубах, но также открытая, добрая и не сломленная семейной травмой. На экране она становится реальным человеком, а не персонажем.

Главная задача ее Рейчел — убедиться, что возлюбленный является ее второй половинкой. С этим сомнением сталкивается каждый, назначая дату свадьбы. Почувствовать полную уверенность в своем выборе, обрести поистине родственную душу в другом — утопическая мечта человека как существа социального. Отношения требуют стечения обстоятельств, удачи и ежедневной работы, но существует ли идеал вообще? Для героини эти размышления приобретают утрированную форму, превращая супружество в кровавый договор, где вместе с партнером неизбежно принимаешь его семью, к лучшему или худшему, одновременно сепарируясь от семьи собственной. Осталось лишь надеть белое платье и либо переплести ветви генеалогических древ, либо предотвратить это. Пока еще не слишком поздно.