«Без лица»: Рецензия Киноафиши

Ëн-гу — известный мастер по изготовлению печатей, который, несмотря на врожденную слепоту, смог стать лучшим в своем ремесле и прославиться на всю Корею. Помимо этого, Ëн-гу также в одиночку вырастил сына Лим Дон-хвана, так как жена, Чон Ëн-хи, сбежала из дома, когда мальчик был еще младенцем, и с тех пор о ней ничего не было известно. Во время репортажа о Ëн-гу, который снимает бойкая Ким Су-джин, полиция вдруг обнаруживает останки, принадлежащие Чон Ëн-хи. Судя по ним, женщину убили 40 лет назад. Ким Су-джин, предвкушая громкую историю, которая точно заинтересует зрителей, вместе с Дон-хваном принимается за расследование и по крупицам восстанавливает события многолетней давности.

«Без лица» — творческий эксперимент режиссера Ëн Сан-хо, прославившегося анимационным фильмом «Король свиней» и зомби-хоррором «Поезд в Пусан». Снимая экранизацию своего же графического романа, Ëн Сан-хо целенаправленно отказался от больших бюджетов и масштабных съемок, превратив «Без лица» в историю одной семьи, в которой, как в капле воды, отражаются актуальные проблемы корейского общества.

Первая проблема, с которой сталкиваются герои фильма, — это удивительное равнодушие, зачастую переходящее в жестокость, по отношению к тем, кто чем-то отличается от других. Ëн-гу с детства подвергается насмешкам из-за своей слепоты, а его жену окружающие не называют иначе как гадиной или уродиной. Любопытно, как основной мотив фильма обыгрывается в разных вариантах названия: в оригинале оно переводится как «Лицо», в англоязычном прокате — The Ugly, уродина, в русскоязычной локализации — «Без лица». Все они акцентируют внимание на том, как Чон Ëн-хи воспринимают окружающие. Каждый говорит о ее уродстве, никто так и не смог описать внешность женщины или хотя бы объяснить, в чем это уродство проявлялось. На сохранение главной интриги работает и изобретательное режиссерское решение. Вплоть до самого финала зритель так и не видит лица Чон Ëн-хи: ее показывают то со спины, то в профиль, а лицо то и дело закрывают длинные пряди волос, которыми героиня пытается отгородиться от мира.

Вторая проблема, которая вскрывается по мере расследования, — это социальная несправедливость. Экономика Кореи активными темпами развивалась в 1970–1980-х, но достичь такого роста удалось в том числе благодаря рабским условиям труда и экономической незащищенности простых людей. Чон Ëн-хи работает на текстильной фабрике, где у нее нет свободной минутки даже на то, чтобы отлучиться в туалет. А владелец фабрики, чувствующий свое всевластие и полную безнаказанность, не упускает случая унизить работников и воспользоваться их беспомощностью.

Особый интерес вызывает структура фильма. История построена как серия интервью, которые Ким Су-джин и Дон-хван берут у тех, кто когда-либо знал Чон Ëн-хи: родственников, которые не поддерживали с ней связь, сотрудников фабрики. Постепенно перед глазами зрителя возникает портрет доброй и отзывчивой девушки, столкнувшейся с травлей и презрением не только из-за своей внешности, но и из-за неравнодушного сердца. Когда все вокруг живут по принципу «лучше не высовываться», Чон Ëн-хи оказывается единственной, кто не желает мириться с несправедливостью и не боится противостоять сильным мира сего.

Детективная интрига, заявленная в начале фильма, довольно скоро отходит на второй план. Внимательный зритель без труда разгадает, что же случилось с Чон Ëн-хи. Гораздо более важной для режиссера окажется драматическая линия, в которой переплетаются частное и общественное, семейное и государственное. Удивительным образом история Чон Ëн-хи станет лакмусовой бумажкой и для современности. Циничная Ким Су-джин, которую интересовали лишь возможные высокие рейтинги и скандальные сюжеты, вдруг покажет свое человеческое лицо, полное сострадания и уважения.

«Без лица» — это глубоко личная история, в которой важно не детективное расследование само по себе, а то, как оно раскрывает всех, кто в нем задействован. Фильм вряд ли потрясет зрителя и подарит ему новые откровения, но напомнит о том, как важно сохранять человеческое лицо в любой ситуации.