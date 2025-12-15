«Человек против младенца»: Рецензия Киноафиши

После неприятностей с назойливой пчелой Тревор Бингли (Роуэн Аткинсон) решает остепениться. Больше никаких роскошных домов с дорогущей коллекцией картин и подборкой манускриптов, достойной Александрийской библиотеки. Нет, сэр, Тревор Бингли больше не присматривает за чужими особняками, временно оставленными хозяевами. Теперь он обитает в кривеньком домишке в Хартфордшире, в котором холодно как в заднице ледяного гиганта, и подпитывает своей неуемной энергией и слабоумным благодушием местную начальную школу, где занимается всем подряд — от расстановки стульев для школьного спектакля до звукорежиссера.

В канун Рождества в его жизни случается несколько событий. Бывшая жена Джесс (Клоди Блейкли) сообщает Тревору, что она вместе с дочерью Мэдди (Алана Блур) будет отмечать праздник в компании своего нового ухажера, который, к слову, грозится оплатить обучение девицы в Сорбонне, если вдруг у папаши такой возможности нет. Гордость подсказывает Тревору соврать, а состояние счета, на котором спрятались жалкие 100 с небольшим фунтов, заставляет судорожно вздохнуть.

Очень кстати ему подворачивается возможность хорошенько подзаработать. Бывшая компания Тревора, сменившая владельцев, растеряла записи о его прошлых достижениях и просит присмотреть за двухэтажным пентхаусом лукративного семейства Шварценбохов в самом центре Лондона, обещая заплатить 10 тысяч фунтов (этого как раз хватит, чтобы оплатить обучение дочери на год). Мистер Бин(гли) едет в the capital of Great Britain в компании очаровательного малыша, оставленного самим провидением на пороге школы.

«Человек против младенца» — это беззастенчиво глупый подарок Netflix зрителям на Рождество, вроде носков с дурацким узором, случайно попавшихся дарителю под руку. Под дежурной оберткой скрывается непритязательная слэпстик-комедия с обилием очевидных гэгов: если у мистера Бингли есть возможность попасть впросак, он обязательно в нем окажется, а зритель будет об этом предупрежден задолго до того, как это случится. Комический саспенс режиссеру Дэвиду Керру удается так же, как и комический тайминг слетанному дуэту Роуэна Аткинсона и сценариста Уильяма Дэвиса (троица работала над «Человеком против пчелы» и одной из частей «Джонни Инглиша»). Хотя сами гэги не слишком изобретательны (кроме неприятностей с младенцем, их источником служит собака (опять) и умный дом в руках неумного человека).

Эксцентричности Бингли далеко до анархической зловредности мистера Бина, усталой саркастичности Блэкэддера и вычурной пародийности агента Джонни Инглиша. К счастью, он унаследовал от них слегка постаревшую физиономию Аткинсона, мимика которого не растеряла своего гротескного обаяния. Бингли, в отличие от своих предшественников, почти безобиден: его неловкость и дикая невезучесть доставляют проблемы главным образом ему самому (во время съемок пострадала только коллекция шелковых платков). Даже глупость, служащая главным двигателем его приключений, совсем не воинственна, отчего вполне приятна. Бингли выглядит симпатичнее даже по сравнению с самим собой времен «Человека против пчелы» (который наверняка заинтересовал бы Тедди Гэтса из «Бугонии», существуй они в одной реальности).

Кроме прочего фильм в очередной раз подтверждает пенсионный статус Аткинсона, последовательно выбирающего самые безопасные маршруты. В фильмографии последних лет сплошь реклама и беззаботные комедии — ни тебе «Месье Верду», ни хотя бы «Неограненных алмазов». Хотя в этом можно разглядеть и верность родной стихии. Смелость Аткинсон, верно, приберег для автогонок и публичных заявлений в поддержку свободы слова.

«Человек против младенца» — это безобидный представитель меблировочного кино по случаю, которое скорее слушаешь, чем смотришь. В горьком смысле медвежий подарок зрителям, страдающим рассеянностью внимания. В конце концов даже носки с дурацкими узорами способны согреть в морозную ночь.