«Этерна»: Рецензия Киноафиши

5 июля на «Кинопоиске» стали доступны первые две серии, пожалуй, одной из самых масштабных задумок российского кинематографа — фэнтези-сериала «Этерна» по циклу книг Веры Камши «Отблески Этерны». В 2022 году на платформе вышел пилот проекта, который задумывался как серия полнометражных фильмов. Но запутанный сюжет, искусственные диалоги и слишком театральные декорации вызвали как у зрителей, так и у кинокритиков в основном отрицательные отзывы. Поэтому было принято решение о полном перезапуске. Создатели вернулись к первоначальной идее сериала на много сезонов, практически полностью поменяли актерский состав, пригласив не только звезд современного кино, но и совсем недавних выпускников театральных мастерских, а также кардинально переработали сценарий, заявив сразу несколько мощных сюжетных арок.

Место действия — альтернативная вселенная, вобравшая в себя Средневековье, эпоху Возрождения, обычаи религиозных общин и нравы королевских мушкетеров. Первородный король Альдо Ракан (Антон Рогачев) находится в изгнании, но его бабушка принцесса Матильда (Оксана Базилевич) с детства воспитывает его с чувством, что он истинный наследник престола. Эгмонт Окделл (Виктор Добронравов) однажды уже попытался столкнуть с трона узурпатора Фердинанда Оллара (Михаил Тройник), но был жестоко убит Рокэ Алвой (Юрий Чурсин), и мятеж был подавлен. Восемь лет спустя сын Эгмонта Ричард Окделл (Иван Трушин) поступает в школу элитных оруженосцев в Алаик, где его ждут серьезные конфликты с защитником престола Эстебаном (Андрей Лукин). Цель Ричарда — отомстить Алве и Оллару за смерть отца. В это же время подросший Альдо Ракан начинает борьбу за престол самостоятельно, но не без помощи выжившего друга и помощника Окделла герцога Робера Элинэ (Павел Чинарев). Тот пытается предостеречь будущего короля от необдуманных поступков, ведь тот задумал заключить сделку с предводителем гоган Енниолем (Евгений Стычкин), который готов передать свою дочь Мэллит (Валентина Ляпина) в качестве залога. Междоусобные войны и дворцовые интриги разворачиваются на фоне грядущего Великого Излома, то есть конца света, о котором всех пытается предупредить отец Герман (Иван Добронравов).

Как видно, после неудачно скомпонованного пилота сюжет менее запутанным не стал. В конце концов, литературный источник насчитывает 17 книг, и это далеко не конец — потенциал мира Веры Камши безграничен. Тем не менее создатели кардинально поменяли подход к подаче сложного материала, в котором способны разобраться лишь фанаты мира «Этерны». Сценарий избавили от ненужных второстепенных героев, и, судя по двухсерийной экспозиции, дальнейшее повествование будет фокусироваться на борьбе Ричарда Окделла за право зваться дворянином и его мести за отца, на конкуренции за престол в Талиге и на ужасах Великого Излома. Темп у сериала очень интенсивный, события насыщены огромным количеством действий и героев, а хронология скачет между прошлым и настоящим. Однако даже неподготовленному зрителю будет совершенно понятно что к чему даже в таких запутанных дворцовых переворотах. Кроме того, «Кинопоиск» подготовил сериал-подсказку в виде проекта «Этерна: Экстра» с подкастами, интервью и видеоэссе, которые помогают разобраться в устоях этой альтернативной вселенной.

Безусловно, было бы лицемерно не узнавать в «Этерне» отсылки к «Игре престолов», «Дюне» или «Властелину колец» и не искать в них ответ Голливуду. Стоит честно признать, что российской киноиндустрии все-таки начал покоряться непростой и несвойственный нашему менталитету жанр фэнтези. Как и в случае с «Майором Громом», который присвоил супергероике русский культурный код, «Этерне» при всей похожести на свои референсы удается оставаться отечественным сериалом, пусть и на западный манер. Удивительной красоты костюмы, сложнейшая постановка трюков и батальных экшен-сцен, которые не снабжены открытой жестокостью, но поражают неожиданными развязками и хореографией, первоклассный уровень проработки мира, где каждая местность загадочной вселенной отражает характеры героев через солнечно-яркие пустыни и мрачно-туманные мегаполисы — все это, конечно, подсмотрено у зарубежных коллег.

Но душа у «Этерны» абсолютно своя. Дворцовые интриги этой вселенной могут напомнить исторические события, связанные с династией Рюриковичей, Романовых, со Смутным временем. Более того, здешние представления о чести роднятся с представлениями о чести у героев нашей классической литературы. «Этерна» во многих смыслах похожа, к примеру, на роман-эпопею «Война и мир» Льва Толстого, где свет борется с тьмой, людские трагедии — с высшим светским обществом, неспокойные времена — со стремлением обрести покой. Невозможно представить фэнтези, в котором бы бал правили не волшебные палочки, фаерболы и заклинания, а традиции, обычаи, представления о чести и достоинстве, вещие сны, легенды и предания.

Двухсерийная экспозиция пока что лишь наметила возможное развитие событий и немного ввела в курс дела аудиторию, но несомненно заинтриговала. Самое главное, что не обязательно быть увлеченным гиком, чтобы начать любить русское фэнтези. В конце концов, только подобные проекты хотя бы в фэнтезийной форме могут поговорить о приближающемся апокалипсисе из ежедневных новостей.