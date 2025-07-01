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Киноафиша Рецензии «Театральная зона»: Рецензия Киноафиши

«Театральная зона»: Рецензия Киноафиши

1 июля 2025 10:31
«Театральная зона»: Рецензия Киноафиши

Монтекки и Капулетти за решеткой.

1 июля на KION выходит комедийный сериал «Театральная зона», в котором неудачливый режиссер тульского ТЮЗа Червонцев (Борис Дергачев) оказывается в тюрьме за случайный поджог театра. Он надеется поскорее и поспокойнее отсидеть свой срок, но начальник тюрьмы (Виталий Хаев) предлагает герою провести творческий эксперимент. Режиссер должен поставить в колонии спектакль, задействовав сокамерников, охранников и других работников. Выбор падает на шекспировскую трагедию «Ромео и Джульетта». Тут-то и начинаются первые трудности и настоящие распри между тюремными кланами.

Постановщику Ашоту Кещяну удается очень многое уложить в интенсивный скетч-формат с сериями не более получаса. Здесь и социальная сатира о кумовстве и коррупции, и метаирония над тюремной жизнью, а также над приписываемой ей романтикой, и самая настоящая драма о том, как прийти к искуплению и прощению через волшебную силу искусства.

Что касается юмора, то некоторые шутки, конечно, могут показаться примитивными и очевидными, учитывая популярную в отечественном кинематографе тематику. Однако по большей части креативная команда сериала уходит в приятный абсурд, который выглядит довольно свежо и современно. Ситуация с творческой постановкой в тюрьме, где главным становится режиссер детского театра, сама по себе гротескная и задает комичный тон и даже легкую интригу. Например, возникают такие вопросы: кто в мужской колонии будет играть Джульетту? как отреагируют местные суровые авторитеты на сформировавшуюся культурно-воспитательную группу? В конце концов, условия их труда явно получше, чем на обычных работах за решеткой.

Особый шарм сериалу придает и исполнитель главной роли Борис Дергачев — звезда фильма «Свободные отношения» и популярного ситкома «Короче». Благодаря его обаянию и трогательной скромности Червонцев вписывается даже в самый некомфортный коллектив и вызывает симпатию у зрителя. В первых двух сериях появляется и вторая звезда проекта — Никита Кологривый в роли тюремного авторитета. Меховая шапка как часть образа невольно отсылает к его же фирменному Кощею из «Слова пацана».

«Театральная зона»: Рецензия Киноафиши

Важно отметить и то, что в «Театральной зоне» довольно мрачная и страшная тема рассматривается сквозь добрую и светлую призму, что не так уж привычно для нашего кино. Из недавних премьер достаточно вспомнить нашумевший «Аутсорс» Душана Глигорова о смертной казни, справедливости и совести. Этот возведенный в абсолют танец смерти на крови подарил нам, пожалуй, одно из самых страшных впечатлений в этом году без надежды на будущее, но в то же время одно из самых эффектных по количеству сюжетных поворотов и их оглушительной неожиданности. «Театральная зона», конечно, не может похвастаться драматургическими горками, но у этого проекта и нет такой необходимости. Главное послевкусие сериала выражается в простой истине: жизнь продолжается во что бы то ни стало.

Так что посмотреть «Театральную зону» стоит даже не столько из-за юмористических экзерсисов, сколько из-за жизнеутверждающего содержания и вовсе не ироничного использования «Владимирского централа» Михаила Круга. Искусство спасет мир, даже если кажется, что все потеряно.

София Маргацкая
София Маргацкая
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