«Looney Tunes: Космическое вторжение»: Рецензия Киноафиши

Порки Пиг и Даффи Даг на грани выселения из дома, оставленного им фермером, который был для них отцом и терпеливо относился к безумным выходкам парочки. На крышу их уютного гнездышка приземляется НЛО, и теперь друзьям нужны деньги на ремонт. После нескольких неудачных попыток устроиться на работу, Порки и Даффи оказываются на фабрике по производству жвачки. Здесь они знакомятся с Петуньей, которая пытается добиться идеального вкуса и быстро влюбляет в себя товарищей. Но череда случайностей приводит команду животных к неприятному открытию: некто инопланетный хочет поработить все население Земли с помощью ядовитой жвачки. Уничтожение планеты не за горами, и только Порки, Даффи и Петунья могут этому противостоять.

Судьба у Looney Tunes легендарная, но далеко не завидная. С 1930 года эта вселенная пережила и борьбу со студией Disney за первенство, и быстрый взлет популярности с последующим быстрым упадком, и вечные передряги с Warner Bros. Animation, которая то берет серию мультфильмов под свое крыло, то пытается отказаться от них и дальнейшего финансирования.

Когда героям Looney Tunes стало тесно в классических короткометражных мультфильмах, Warner Bros. пробовала развивать этот мир за счет выхода на большой экран. Так, случился едва окупившийся «Космический джем» и с треском провалившийся «Луни Тюнз: Снова в деле». Вероятная причина неудачи в том, что расширить франшизу решили настолько, что анимационных героев переместили в реальный мир к живым людям, и эксперимент не совсем удался. Кроме того, произошла и вовсе странная ситуация с анимационно-игровым фильмом «Койот против “Акме”». Скандальная история с налогами, заморозкой проекта и помещением его в хранилище студии сопровождалась многочисленными призывами общественности выпустить фильм. Интерес подогревали и признания участников съемочной группы, многие из которых считали ленту лучшей в серии Looney Tunes.

Благодаря «Космическому вторжению», которое не без перебоев, но постепенно добирается до мирового зрителя, у Looney Tunes появился шанс доказать свою состоятельность. Полнометражные приключения одних из главных героев вселенной — Порки и Даффи — и впрямь получились по-хорошему безумными и забавными. Интенсивность повествования захватывает внимание с первых же сцен, а сюжетные повороты заводят героев в самые неожиданные ситуации в лучших традициях этого мира. Заикающийся поросенок и селезень, верящий в теорию заговора, как команда по спасению мира уже на уровне задумки выглядят безумно. Впрочем, девиз мультфильма — безумие и отвага, поэтому ничего не остается кроме как принять правила этой игры.

Более того, «Космическое вторжение» радует количеством драматургических ниточек и поднятых тематик. Давняя дружба Порки и Даффи должна пройти мощное испытание, ведь друг познается в беде. Их воспоминания о фермере и попытки сохранить дом добавляют фильму ноты мелодраматизма. Между Порки и Петуньей внезапно намечается любовная линия, которая намекает на продолжение в других полнометражных фильмах. Наконец, мощную трансформацию за небольшой полуторачасовой хронометраж проходит и вселенское зло в виде инопланетянина, похожего то ли на Мегамозга, то ли на увеличенную версию планктона из «Губки Боба». Последнее даже более логично, поскольку пять сценаристов «Космического вторжения» работали над историями подводного мира.

Режиссер Питер Браунгардт держит зрителя в тонусе благодаря активному сюжету, но еще он бережно относится ко всей вселенной Looney Tunes. Аккуратный юмор, слом четвертой стены с неожиданными комментариями героев и милые нераздражающие гэги никуда не делись и всегда появляются в нужный момент, отмеренные будто по секундам. Сохранены и множественные отсылки к прошлым мультфильмам Looney Tunes — например, страсть Даффи решать все проблемы молотком, что в итоге выстрелит, как чеховское ружье. Или совершенно гениальная вставка-бобслей о том, как Порки и Даффи ищут работу. Она оформлена в виде классических короткометражных мультфильмов Looney Tunes. Помимо этого, Браунгардт не забывает и актуализировать довольно-таки старых героев — они пробуют себя в роли блогеров, а кое-кто жить не может без модного бабл-ти.

Смотреть «Космическое вторжение» — это словно пробовать хорошо знакомое на вкус блюдо из детства с парой новых ингредиентов, благодаря которым удается добиться идеального сочетания. Прямо как у Петуньи, которая все-таки найдет свой совершенный вкус жвачки.