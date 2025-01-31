«Дружелюбный сосед Человек-паук»: Рецензия Киноафиши

С самого начала сериал дает понять, что ищет собственный путь, не пытаясь встроиться во вселенную Marvel. Как и его предшественники, новый Питер Паркер поступает в среднюю школу Мидтауна, но учеба там ему не светит. В первый же день в небе над школой появляется портал Доктора Стрэнджа, из которого маг падает прямо во время схватки с симбиотом, разрушая все на своем пути. Пока происходит битва, маленький паук из параллельной вселенной находит свою жертву и кусает ее. Теперь Питер обладает известными всем суперспособностями, но вынужден посещать уже не столь элитарные классы. Это значит, что он не встретит своих главных спутников: возлюбленных Мэри Джейн Уотсон и Гвен Стейси или хулигана Флэша Томпсона.

Зато у нового Паучка появляется другое окружение. Современные подростки обладают гораздо более высоким эмоциональным интеллектом и, вопреки канонам, быстро принимают Паркера в свои ряды. Даже главная звезда спорта Лонни Линкольн сам вызывается быть напарником Паркера по лабораторной работе, но не для того, чтобы скинуть на умника все задания, а чтобы подружиться. Лонни — персонаж-двойник Паркера. Он не только сообразителен, как главный герой, но и переживает похожие моральные дилеммы. Как Питер разрывается между жизнью обычного парня и новыми обязанностями супергероя, так и Лонни старается сохранить свой яркий образ суперзвезды с темной стороной финансовых проблем семьи, ради которой он готов пойти на крайние меры. Самые ярые фанаты знают Лонни как Могильщика по мультсериалам 90-х, нулевых и современным играм Sony, так что будут с интересом наблюдать за его предысторией, а те, кому это прозвище ни о чем не говорит, оценят крепкого второстепенного персонажа. Каждый из них — повод для гордости сериала.

Лучшей подругой героя оказывается Нико Минору — сильный и независимый женский персонаж, а в дальнейшем волшебница, известная лишь тем немногим, кто смотрел сериал «Беглецы». Главной же переменой для фанатов является Норман Озборн в качестве наставника Паркера, пришедшего на место Тони Старка. Норман еще не стал Зеленым гоблином, но уже щеголяет в ярко-зеленом костюме. В озвучке номинанта на «Оскар» Колмана Доминго он обладает свежей, холодной статусностью, отличающей его от версии Уиллема Дефо. Глава корпорации «Озкорп» видит в Питере достаточно таланта для стажировки в одном из своих отделов, но при этом преследует собственные цели.

Так Питер приобретает еще одно место, куда будет постоянно опаздывать. Но и там его ждет приятное окружение супергероев, которые могут впечатлить фанатов комиксов. Например, среди практикантов есть Амадей Чо — один из умнейших героев комиксов, уже давно достойный появления хотя бы на малых экранах. Впрочем, по слухам, сразу после «Дружелюбного соседа» он переберется и на большие — в новом «Капитане Америке». Набор героев впечатляет, но, вопреки ожиданиям, не вызывает головокружения. Сценаристы уверенно ведут второстепенных персонажей, не бросаясь громкими именами лишь в угоду фанатам. У каждого есть четкая линия развития, в некоторых аспектах даже не уступающая Паркеру. Да и времени развернуть масштабную галерею персонажей будет предостаточно: Disney+ еще до премьеры заказал у творческой команды второй и третий сезоны.

Удивительно, как авторы уверенно закручивают свежий проект спустя более 60 лет после дебютного появления одинокого героя-подростка в комиксах. Чего только не произошло за это время! История разрасталась как в комиксах, так и на телеэкранах. Затем череда фильмов, создание киновселенной, анимационной вселенной, множество игр и даже бродвейский мюзикл. Так что создатели решили велосипед не изобретать, а прокатиться по проторенной дорожке, только далеко-далеко назад. Вдохновившись рисовкой первых сюжетов о Паучке, экран наполнен толстыми, словно от руки созданными линиями, захватывая кадры в комиксные панели и часто создавая полиэкран. Давно забытое сегодня выглядит свежо, хотя совсем недавно «Человек-паук: Через вселенные» занимался примерно тем же — только на куда более масштабном уровне. «Дружелюбный сосед» больше привержен простоте, ставя себя в противовес громоздким историям мультивселенной даже своей рисовкой. Есть у этой простоты и минусы: у героев не очень разнообразная мимика, порой их движения выглядят странно, а задник не может похвастаться впечатляющими видами Нью-Йорка.

Преданность истокам отражена и во вступительной заставке сериала, которая, беря классическую тему из мультсериала 1967 года, вызовет ностальгию даже у тех, кто не видел и минуты старого шоу. Трек переосмыслен диджеями The Math Club и звучит так, будто играет в наушниках Майлза Моралеса где-то в параллельной вселенной.

Успешно объединяя крепкую базу с современной атрибутикой, «Дружелюбный сосед» делает то, что проекты о супергероях уже забыли: передает вневременную историю следующему поколению. Фанатам будет приятно разбираться в персонажах и ностальгировать по старым комиксам, но главная целевая аудитория — дети и младшие подростки. Здесь нет кровавой динамики «Неуязвимого» или масштабного вихря событий «Через вселенные» — это именно то, что заявлено в названии: приключения доброго соседского паренька. Того самого, что стал бессмертным лицом поп-культуры не просто так. Он учит детей доброте и самоотверженности, напоминая, что Питер Паркер — герой не из-за своей маски и паутины, а благодаря альтруистичным решениям, которые он не перестает принимать уже десятки лет.