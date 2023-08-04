«Странная планета»: Рецензия Киноафиши

В 2019 году Нэйтан Пайл начал каждый день создавать и выкладывать в соцсетях забавные истории об инопланетянах, которые сталкиваются с будничными событиями любого человека. Их особенностью был забавный технический язык. Дети становились «потомством», алкоголь — «легким ядом», подушки — «квадратами комфорта», а коты — «маленькими вибрирующими существами». Комиксы молниеносно покорили интернет и позволили Нэйтану в том же году издать их подборку в книжном формате. Еще тогда художник мечтал о возможности переноса своих милых существ на экран.

Дэн Хармон , автор «Сообщества» и «Рика и Морти» , был единственным, к кому Нэйтан хотел обратиться со своей идей. Несмотря на прицел Хармона на взрослую аудиторию, «Странная планета» получилась подходящей для просмотра всей семьей. Розово-пурпурный мир понравится детям, а взрослые оценят легкую насмешку над особенностями и порой бессмысленностями нашего существования.

Странная планета​​​​

Сюжета как такового здесь нет. «Странная планета» — это антология небольших жизненных зарисовок, будь то полет на самолете, школьная дискотека или обычный рабочий день. Однако в каждой из них есть банальная, но от этого не менее важная крупица мудрости. Существа рассуждают о поддержке близких, борьбе со страхами, поиске места в жизни. Порой, правда, признавая, что нужно просто хорошенько прокричаться. Философские рассуждения не превращаются в рафинированный позитив, балансируя с нотками черного юмора и иронией.

Хоть каждый эпизод можно смотреть как самостоятельное произведение, в сериале встречаются пятеро сюжетно образующих персонажей. Отличить их несложно по аксессуарам, характеру и, самое главное, голосу. Вдохнули жизнь в синих человечков настоящие ветераны озвучания, где главная звезда — ​​ Дэнни Пуди , гик из «Сообщества».

Странная планета

У существ из комиксов появился не просто голос, но и целые музыкальные номера, достойные отдельного альбома. За звучание проекта отвечает Изабелла Саммерс, участница Florence and the Machine. В помощниках у нее комедийный певец и сценарист «В лучшем мире» Деми Адеджуигбе. Только у заставки сериала другой автор — сам Нэйтан Пайл. Музыка опенинга иронично напоминает «Теорию большого взрыва» . Видимо, ссылаясь на критическое мышление персонажей сериала, которым обладают и сами голубые человечки.

Экранизация сохранила в себе главные особенности комиксов, вплоть до цитирования текстовых сюжетов из самых первых рисунков Пайла. Главное же, что хотел сохранить автор, — отсутствие имен персонажей. Так он намеревался показать желание постоянного развития существ, поиск самостоятельного ответа на вопрос: «Кем я хочу быть?» «Странная планета» и вовсе создает впечатление, будто все ее жители по искреннему желанию посещают сеансы психотерапии. Каждый из них не боится открыто делиться своими чувствами и знает, что его выслушают и поймут. Звучит как планета, на которой хочется оказаться.