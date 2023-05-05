«Укрытие »: Рецензия Киноафиши
Мрачная антиутопия о мире, в котором люди, которые хотят знать правду, погибают.
Мы не знаем, кто построил бункер. Мы не знаем, когда сможем выйти. Мы не знаем… Уже по зачину под тревожную музыку от Atli Örvarsson становится ясно: Apple TV+ снова замахнулся на что-то грандиозное, и зрелище обещает быть беспросветным, но интересным. «Укрытие» — 10-серийный проект от шоураннера Грэма Йоста, автора сериала «Правосудие». Разные эпизоды снимали Дэвид Семел, который также работал над «Американской историей ужасов», и Мортен Тильдум — режиссер «Игры в имитацию». Драма основана на одноименной книге в жанре постапокалиптической научной фантастики американского писателя Хью Хоуи. Съемки сериала для Apple TV+ длились с конца 2021-го по весну 2022 года и проходили в Ходдесдоне, Великобритании.
По сюжету сериальной драмы, те 10 тысяч подземных обитателей — все, что осталось от человечества после глобальной катастрофы на Земле, — выживают в огромном бункере глубиной в 144 этажа. За тем, что происходит на поверхности, люди наблюдают через огромные экраны, куда передаются изображения с внешних камер. Ничего, кроме скал и чахлых кустиков, там нет, и власть сообщает, что воздух все еще токсичен, а значит, выходить смертельно опасно. Никто из местных не знает, кто построил бункер и когда им удастся выйти наружу. Но люди уже давно приспособились к подземным условиям: на одном этаже они гуляют по ярмарке и берут свежевыпеченный хлеб, на другом — слушают обращение президента, а на третьем располагается их рабочее место (иерархия есть и в этом обществе: простые работяги трудятся на нижних ярусах, а администрация сидит на верхних этажах).
Глядя через экраны на безжизненный серый пейзаж, люди не подвергают сомнению то, что они видят, и спокойно подчиняются устоявшимся законам этого общества. Пара шерифа Холстона (Дэвид Ойелоуо) и IT-клерка Эллисон (Рашида Джонс) даже планирует беременность. Но третья попытка зачать ребенка абсолютно здоровых партнеров оказывается безуспешной, и тогда у героини закрадываются подозрения, точно ли врачи им помогают, а власть не обманывает о непригодных условиях внешнего мира. Эллисон начинает раскапывать информацию о бункере, а дальше каждый, кто, как и она, захочет во всем разобраться, погибнет. Эта история привлечет внимание инженера Джульетт (Ребекка Фергюсон), которая продолжит расследование, начатое Эллисон.
Для человечества, пережившего в XXI веке пандемию коронавируса и привыкшего сторониться внешнего мира, такой отнюдь не дивный новый мир вряд ли покажется совсем уж невероятным. Да и прятаться под землей для кого-то уже не далекое будущее, а привычное настоящее. Так что при просмотре нового сериала невольно вспоминается статья израильского писателя Юваля Харари для Financial Times об авторитарном мире после коронавируса, в котором люди жертвуют свободой ради безопасности. В «Укрытии» тоже все в основном подчиняются. В обществе с тревожным уклоном в сторону авторитаризма жителей круглые сутки контролируют, так что во время «опасных» разговоров герои обычно создают сторонний шум (например, включают воду). В бункере нет лифта, и бедные носильщики постоянно бегают вверх и вниз по лестницам на заднем плане. Герои носят штопаную одежду и питаются в простой столовой с не слишком разнообразным шведским столом или готовят яичницу в жилой комнате. Инфраструктура самого бункера тоже кажется изношенной и не выдерживающей людей в нем. В результате этого в закрытом пространстве, из которого никуда не сбежишь, начинаются убийства.
Смотреть такой проект непросто. Пожалуй, сразу стоит приготовиться к тому, что это сериал для внимательного, близкого наблюдения, практически чтения, поскольку в качестве улик в детективной линии всегда будут какие-нибудь записки и документы. В сериале, как и в самом бункере, мало воздуха. И в какой-то момент зритель вместе с героями начинает задыхаться и уставать от всех оттенков серого в кадре. От «Бункера» даже развивается клаустрофобия, и где-то в середине шоу становится скучно из-за очередных трупов, долгих речей и утомительных поисков правды. Медленное повествование призвано держать зрителей в напряжении, но проект со временем все равно теряет хватку. Это усугубляется тем, что злодеи выглядят комично, напоминая бандитов в коже из классических боевиков.
Тем не менее утомительные постапокалиптические образы, на которых строится история, становятся более привлекательными благодаря игре звезды «Дюны» Ребекки Фергюсон. Она убедительна в роли шерифа-детектива, которая скорбит об убитом возлюбленном и мучается одиночеством. С беспокойным бормотанием Джульетт проходит путь с нижних этажей на вершину, оставаясь при этом аутсайдером. В этом героиня сближается с девушкой из другой антиутопии — Китнисс Эвердин. «Бункер» даже «подмигивает» третьей части «Голодных игр» в эпизоде с выступлением на трибуне седовласой женщины-президента, правда, не такой властной и мстительной, как Койн из Дистрикта 13.
Помимо впечатляюще масштабных кадров с подземными глубинами, в сериале есть интересный повторяющийся прием съемки через призму восприятия героев. Зритель смотрит «наружу» с тех же экранов, что и персонажи. Затем видит картинку внешнего мира в компьютерном файле, отражающуюся в очках Эллисон. Любопытно, как выставлен этот крупный план: привычный для нас пейзаж с цветущими деревьями и поющими птичками — всего лишь отражение одной из возможных реальностей, но важнее не это, а эмоции неподдельного удивления героини. Ближе к правде мы становимся, когда смотрим на мир глазами шерифа через маску защитного шлема. Оператор постепенно раскрывает карты и как бы говорит нам, что мы видим только то, что нам хотят показать. Мы входим в историю не самостоятельно, а через персонажей, каждый из которых обладает разной степенью информированности.
В конечном итоге от «Укрытия» остаются неоднозначные впечатления. С одной стороны, это элегантная, захватывающая головоломка, исследующая темы свободы и авторитаризма, а также взаимных обязательств, которые должны быть в обществе. Это умный и тонкий детектив с напряженным повествованием, который увлекает за счет блестяще продуманной последовательности зацепок. С другой стороны, это тяжелый нарратив об уставших и измученных людях, существующих без свежего воздуха и задыхающихся в клаустрофобных тоннелях, которые выживают под постапокалиптическим ландшафтом. Так или иначе, сериал заслуживает внимания наряду с другими талантливо сделанными новинками Apple TV+, такими как «Экстраполяции» или «Здравствуй, будущее!».