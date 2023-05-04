«Убийца «Священный паук»»: Рецензия Киноафиши

Журналистка Рахими берется за расследование убийств секс-работниц, совершенных человеком, которого окрестили Пауком.

Долгожданный «Убийца “Священный паук”», один из главных фильмов Каннского кинофестиваля 2022 года, наконец выходит в российский прокат. Картину поставил Али Аббаси, который снял фольклорное фэнтези «На границе миров» и вместе с другими режиссерами работал над хитовым сериалом «Одни из нас». Зара Амир Эбрахими, которая сыграла журналистку Рахими в драматическом триллере «Убийца “Священный паук”», на 75-ом Каннском кинофестивале получила награду за лучшую женскую роль.

Новая картина Али Аббаси – самое страшное и остросоциальное кино последних лет. Осенью 2022 года иранские женщины устроили массовые протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией за неправильное ношение хиджаба. Несмотря на самоотверженность и смелость тех девушек, которые решились выразить свое несогласие с патриархальным режимом, их все так же продолжают преследовать и наказывать за то, какую одежду они носят и как выглядят. В Иране за появление в общественном месте с непокрытой головой женщина может угодить в тюрьму, а к смертной казни приговаривают, например, тех, кто пережил сексуализированное насилие, как это произошло с Атефой Сахал, или тех, кто непреднамеренно совершил убийство мужа-насильника в попытке защититься от его ударов. Побои – распространенная практика в исламских семьях, где мужчине отводится доминантная роль. В триллере «Убийца “Священный паук”» описываются реальные события 2001 года: тогда в городе Мешхед на секс-работниц нападал серийный убийца Саид Ханаи, который считал своей миссией очистить город от греха. Фильм о расследовании этих преступлений действительно больно смотреть: ведь невозможно не проводить параллели с сегодняшним днем, когда отношение к женщине в Иране не изменилось – ее все так же могут избить до смерти за неподобающий внешний вид и малейшее неповиновение. Самой уязвимой группой все еще остаются секс-работницы, которых могут приговорить к тюремному заключению за «распространение порока».

Убийца «Священный паук»

Снимая «Убийцу “Священного паука”», Али Аббаси понимал, насколько это кино будет актуальным и что оно вызовет общественный резонанс. То, что фильм добрался до Каннского кинофестиваля и посвятил публику в реальность, в которой живут иранские женщины, – действительно важное событие. Режиссер Али Аббаси, который окончил Датскую национальную школу (среди ее выпускников были Ларс Фон Триер и Томас Винтенберг), детство и юность провел в Тегеране, поэтому он знает достаточно о тоталитарном режиме и о положении женщин в Иране. К слову, снимать картину на родине и в Турции кинематографисту запретили, поэтому он работал над фильмом в Иордании. «Убийца “Священный паук”» – кино с мощным феминистским посылом, через чудовищную историю об убийствах отражающее безграничную жестокость патриархальной системы.

Убийца «Священный паук»

Главная героиня фильма – смелая иранская журналистка Рахими, которой движет обостренное чувство справедливости. Интересно, что ее играет не профессиональная актриса. Зара Амир Эбрахими изначально была директором по кастингу, но она так прониклась историей героини, что режиссер предложил ей пройти пробы, и в итоге она очень точно передала на экране характер журналистки, которая готова ценой собственной жизни добиться справедливости.

Убийца «Священный паук»

Стоит отметить, что история Рахими прочно связана с женской повесткой не только в Иране, но и во всем мире. Например, девушка пережила домогательства от главного редактора и написала на него заявление, но в итоге ее уволили из издания за то, что она «соблазняла мужиков», а бывший босс спокойно продолжил работать в газете, а в Мешхеде полицейский, который якобы искренне пытался помочь ей с материалом для статьи о серийном убийце, лишь изображал из себя борца за восстановление правосудия, а на самом деле воспринимал журналистку исключительно как сексуальный объект. Все эти ситуации, в которых мужчины применяют силу и власть в отношении Рахими, олицетворяют то, что ежедневно происходит с женщинами в разных странах. В Мешхеде журналистку серьезно воспринимает только редактор местной газеты, который становится ее проводником в этом опасном и пугающем городе. Впрочем, несмотря на независимость бесстрашной Рахими, которая ведет расследование, осознанно подвергая себя риску, курит, красит ногти лаком и не полностью покрывает голову, героине все же свойственна некоторая мизогиния – так, она сначала предвзято относится к секс-работницам, разделяя мужское мнение о том, что они наркозависимые и сами выбрали такой путь. Но ее выводы меняются, когда Паук убивает девушку, с которой она общалась лично, – теперь Рахими движет неконтролируемая ярость и желание отомстить за всех жертв палача, отправив того на виселицу.

Убийца «Священный паук»

В «Убийце “Священном пауке”» маньяка не скрывают от зрителя вплоть до финальных сцен или не делают из него таинственный миф, как из того же Зодиака. Наоборот, Али Аббаси показывает Саида Ханаи как трудолюбивого каменщика и примерного семьянина, который очень любит свою жену и детей, а вечером выходит на улицы в качестве карателя. В Мешхеде, который в фильме несколько раз сравнивают с паутиной, убийца чувствует себя полноправным хозяином и даже не боится, что его поймают, ведь он избавляет город от порока. Вот только в фильме женщины, которые становятся его жертвами, в большинстве своем стали секс-работницами по вине своих мужей или любовников, и сами же мужчины одобряют существование рабской эксплуатации жительниц иранского города.

Убийца «Священный паук»

«Убийца “Священный паук”» блестяще написан как остросюжетный триллер с чисто хичкоковским саспенсом, который вызывает тревожность леденящими душу медлительными сценами преследования, – от кино Аббаси действительно невозможно оторваться. При этом в фильме достаточно насилия и жестокости, как в тех же «Воспоминаниях об убийстве», тоже основанном на реальных событиях, которое часто вызывает неподдельный ужас своей цикличностью и по большему счету безнаказанностью – так, сын и ближайшее окружение Саида Ханаи считают его чуть ли не национальным героем. Беспросветный финал «Убийцы “Священного паука”» прямым текстом говорит о неискоренимости зла и опасности, которая поджидает женщин на каждом шагу. Но пока такие девушки, как Рахими, продолжают делать то, что должны, вероятно, еще есть надежда на лучшее будущее. Картина Али Аббаси – сильное социальное высказывание, которое очень важно увидеть и запомнить каждому.