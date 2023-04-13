«Жить жизнь»: Рецензия Киноафиши

30-летняя Анна – девушка с состоявшейся карьерой маркетолога. Сильная и успешная героиня теряет мужа. Переживание утраты выбивает ее из колеи, но спустя полгода Анна понимает, что пора двигаться дальше. Тогда в ее жизни и появляется привлекательный молодой пластический хирург Матвей, который оказывается искусным манипулятором. Девушка подозревает, что не случайно притягивает мужчин, склонных к абьюзивному поведению, и начинает разбираться в природе своей зависимости от нездоровых отношений.

Премьера двух серий сериала «Жить жизнь», посвященного разоблачению манипуляций и снятого по бестселлеру писательницы Анны Богинской, состоялась сегодня в онлайн-кинотеатре START. Стоит отметить, что это сотый, юбилейный проект для платформы. Режиссером психологического триллера «Жить жизнь» стал Артем Аксененко, автор «Медиатора», еще одного сериала про манипуляции. Шоураннерами проекта были Дарья Мороз и Ирина Сосновая («Алиса не может ждать», «Черная весна»), которые также работали над «Содержанками» в качестве продюсеров. Сценарий для сериала написали Михаил Зубко и Анна Богинская. На премьере сериала Дарья Мороз подчеркнула, что «Жить жизнь» – «проект про тоску о настоящей любви». И действительно, «настоящие» чувства в шоу – лишь убедительная игра героев-манипуляторов.

Жить жизнь

Главная героиня сериала Анна Богинская, которую играет Любовь Аксенова, – успешный маркетолог, работающая с крупными брендами. У этой красивой и уверенной в себе женщины есть все, чтобы быть счастливой: высокооплачиваемая работа, позволяющая ей ни в чем себе не отказывать, верные подруги, которые никогда не оставят ее в трудную минуту, будь то потеря близкого или проблемы со здоровьем; хороший парень, заботящийся о ее комфорте и без повода присылающий ей букеты и дорогие подарки, не требуя ничего взамен. Но Анна, ставшая свидетельницей трагической гибели мужа Стаса (Юрий Чурсин), не может его отпустить и смириться с тем, что супруга больше нет. Но причиной затянувшегося посттравматического стрессового расстройства героини стала не любовь к мужчине, а болезненная и разрушающая зависимость от него.

Жить жизнь

Анна много лет находилась в абьюзивных отношениях с мужем, который ловко манипулировал ее эмоциями, тем самым травмируя психику девушки. Стас контролировал, с кем общалась его жена, куда она ходила, вынуждая ее раскаиваться за каждый лишний бокал вина, выпитый за ужином с подругами. «Хорошей» Анна могла быть только в том случае, если она одевалась в вещи, которые выбрал муж, и полностью соответствовала его ожиданиям. Смерть Стаса должна была освободить героиню от оков абьюза, но супруг-манипулятор настолько прочно засел в ее голове, что, даже потеряв его, Богинская испытывает чувство вины, если поступила не так, как того бы хотел ее погибший партнер. Возвращаясь в пустую квартиру, Анна видит «призрак» Стаса и по привычке в подробностях докладывает ему, как прошел ее день. Даже после смерти мужа героиня ощущает его присутствие в доме, и весь ужас мучительной психологической зависимости в «Жить жизнь» передан не хуже, чем в «Человеке-невидимке» 2020 года с Элизабет Мосс.

Жить жизнь

Вполне ожидаемо, что Анна не видит себя в отношениях с надежным, щедрым и «таким предсказуемым» Женей (Матвей Лыков). Не оправившись от влияния мужа, героиня подсознательно ищет драмы и любовника, с которым ее жизнь не будет однообразной. Анна, для которой конфликты, эмоциональные качели и газлайтинг стали нормой, в качестве партнеров рассматривает только мужчин, которые будут держать ее в ежовых рукавицах и не дадут расслабиться ни на минуту, постоянно заставляя переживать и думать о том, что она сделала не так. Кто ищет, тот найдет, и героиня Любови Аксеновой встречает молодого и многообещающего хирурга Матвея (Роман Васильев), который постоянно то появляется, то исчезает из жизни Богинской, заставляя ее извиняться, что та «сорвалась» и была слишком высокомерной, хотя она просто отстаивала свои границы.

Жить жизнь

Анна, профессионализм которой уважают мужчины из сферы маркетинга и часто пасуют перед ней на встречах, несмотря на свой статус и успешность, отчаянно избегает здоровых и стабильных отношений и в качестве партнеров выбирает мужчин, которые будут управлять ее чувствами. Психологи говорят, что абьюзеры в качестве своей жертвы часто видят «ресурсную», самодостаточную, яркую женщину с блестящей карьерой, личность которой они хотят сломать. В «Жить жизнь» герои-манипуляторы как раз-таки и называют Анну «ресурсом», подтверждая, что это распространенная схема по уничтожению независимой и успешной девушки. Сериал Артема Аксененко разрушает миф о том, что на уловки абьюзеров попадаются только слабые и неуверенные в себе женщины. В «Жить жизнь» мужчины, прибегающие к психологическому насилию в отношениях, изначально преподносят себя в качестве романтичных и чутких героев, которые без памяти влюбляются в Анну и готовы ради нее на все. Так, пластический хирург Матвей строит из себя тонко чувствующего любителя поэзии Бродского и Мандельштама и наивного мальчика, который не знает, как вести себя с такой сильной и богатой женщиной. К сожалению, многие абьюзеры, как и герой Романа Васильева, носят привлекательные маски, за которыми едва удается разглядеть токсичного и опасного партнера.

Жить жизнь

Что касается женщин в сериале, больше всего внимания уделяется героиням Любови Аксеновой и Дарьи Мороз. 30-летняя Анна дружит с Ритой, которая ее старше и опытнее, поэтому она часто советуется со взрослой коллегой и получает ее поддержку в сложных ситуациях. Именно героиня Дарьи Мороз вытаскивала Богинскую из депрессии, с которой та столкнулась после смерти мужа. Анна, несмотря на свою востребованность и авторитетность в качестве маркетолога фешен-индустрии, в любовных отношениях все еще склонна действовать импульсивно и путает мимолетную страсть с влюбленностью. А вот Рита, женщина, видевшая в этой жизни все, продумывает каждый свой шаг и не разменивается на «сомнительные» отношения. Различия между героинями подчеркиваются и в их манерах одеваться. Если Анна носит струящиеся платья-комбинации и в целом предпочитает легкие текстуры, то Рита выбирает статусность с уклоном в буржуазию – черные, расшитые золотыми узорами пиджаки и жилеты и кружевные блузы.

Жить жизнь

Несмотря на доверительные отношения между Анной и Ритой, в их дружбе прослеживаются нездоровые моменты с давлением и манипуляциями, связанными с работой, но героини в итоге прорабатывают эти ситуации. Личности двух других девушек, с которыми близко общаются героини, Оли (Анастасия Крылова) и Кати (Юлия Джулай), создатели сериала не раскрывают так детально, лишь подчеркивают, что первая бросает работу, потому что так «хочет (будущий) муж», а вторая вовсе не стремится выходить замуж.

Жить жизнь

«Жить жизнь» – важный проект, который в формате глянцевой драмы рассказывает о манипуляциях и созависимых отношениях, которые в современном обществе все чаще подменяют любовь. Сериал по книге Анны Богинской очень красиво и стильно снят, и «гламурный» подход к визуальной составляющей шоу как раз создает необходимый контраст между романтическим миром грез, в который героиню успешно затягивают партнеры-манипуляторы, и травмирующей реальностью, в которой абьюз умело маскируется под настоящую любовь.

Жить жизнь

«Жить жизнь» не может не ассоциироваться с «Содержанками», ведь над ним тоже работали Ирина Сосновая и Дарья Мороз. Поэтому в их новом проекте тоже есть некая холеность и отретушированность, но нельзя сказать, что суть сериала от этого как-то страдает, тем более что одним из сценаристов была сама Анна Богинская, которая точно знает, как адаптировать свой текст для формата «глянцевого» психологического триллера. Привлекательная и «блестящая» оболочка делает «Жить жизнь» востребованной для широкой аудитории, которой было бы полезно узнать о вездесущности манипуляций, сегодня, увы, практически ставших основой человеческих взаимоотношений. Несмотря на серьезность тем, освещаемых в проекте, для людей, привыкших отдыхать за просмотром сериалов, шоу с Любовью Аксеновой в главной роли станет очередным guilty pleasure с гипнотической картинкой, из которого тем не менее можно сделать важные для себя выводы.

Жить жизнь

Сериал Артема Аксененко представляет собой не только подробное пособие по распознанию абьюзера, но и интригующий эротический триллер, в котором Любовь Аксенова разоблачает партнеров, прибегающих к психологическим уловкам. Ее героиня, осознав, что опять попала под чары очередного манипулятора, начинает вести двойную игру, чтобы разобраться в планах пластического хирурга Матвея и других героев, которые хотят использовать ее в своих целях, а также рефлексирует о нездоровых отношениях с мужем, прорабатывая травмы.

Жить жизнь

«Жить жизнь», в которой достаточно откровенных постельных сцен, опять же, в духе «Содержанок», иногда необоснованной демонстрации обнаженного женского тела, эротических фантазий на тему романа врача и пациентки и порой излишнего накала страстей, в итоге вполне успешно складывается в историю о сильной героине, сумевшей выбраться из созависимых отношений. Сериал, пусть и отчасти снятый в клиповом формате, нащупывает те самые тревожные звоночки в поведении располагающих к себе людей, на которые мы часто закрываем глаза, и призывает относиться бережнее к себе и всегда выбирать собственный комфорт. Возможно, кому-то намеренная игра на контрастах в «Жить жизнь» как раз позволит многое переосмыслить и разглядеть манипуляторов в своем окружении.

Источник фото: Онлайн-кинотеатр START